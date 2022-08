Strom nur für Wichtiges verbrauchen

Leserbriefe

Sebastian Horsch: Schräge Steuerlast; Kommentar 30./31. Juli

Drei Parteien bilden die Ampelkoalition. Jede für sich wurde nur von einem Bruchteil der Bevölkerung gewählt. Das ist Demokratie. Zwei der Parteien genehmigen sich nun gegenseitig ihre ideologischen Vorstellungen. Die One-Man-Show Lindner denkt nur für das große Kapital. Gegenseitig toleriert man den Mist des anderen. Globale Übersicht Fehlanzeige. Trotz Krisen werden nur die Pfründe verteidigt.

Alle privaten gasabhängigen Menschen über Gasumlage abzustrafen, ist beschämend für diese Politik. Wie beteiligen sich die Stadtwerke an dem Dilemma? Wann spricht jemand aus, dass Uniper sein Tafelsilber zu verkaufen hat? Bundesnetzagentur zusammen mit den Stadtwerken bauen Regulierungsmist, und der kleine Gasabnehmer soll dafür aufkommen. Temperaturunterschiede in Deutschland, ob man in der Stadt wohnt oder auf dem Land, machen die Energie- und Mobilitätswende in vielen Bereichen schon jetzt ungerecht. Wenn schon Gasumlage, dann sollen nur die Haushalte belastet werden, welche zum Beispiel mehr als 30 000 oder 40 000 kW verbrauchen, aber nicht alle.

Eine der größten Schweinereien der letzten zwei Jahre ist die Mehrwertsteuer auf die CO2-Abgabe. Jetzt soll auf die Gasumlage auch wieder die Mehrwertsteuer aufgeschlagen werden. Wir bewegen uns schon bei der Mehrwertsteuer aus der CO2-Abgabe im Milliardenbereich. Alles, was der Staat über diese Abgaben und Steuer abgreift, fehlt im Wirtschaftskreislauf. Es wird viele Branchen geben, die das bald merken werden.

Klaus Sieber

Greiling

CSU will AKW für fünf Jahre; Titelseite 1. August

Die Pläne von Finanzminister Lindner (FDP), die Verstromung von Erdgas sofort zu stoppen, scheinen zunächst einer Überlegung wert zu sein. Aber nachdem Parteifreund Wolfgang Kubicki auf den Denkzug aufspringt, scheint – wie so oft – höchste Vorsicht geboten.

In einem solchen Fall müssten konsequenterweise sofort Produktion und Verkauf sowie Betrieb von E-Automobilen gestoppt werden, insbesondere von stromfressenden SUV bekannter Premium-Marken, zu denen auch die bevorzugte Marke von Lindner gehört. Wir brauchen Strom für wirklich wichtige Dinge des täglichen Lebens, doch bestimmt nicht für die sogenannte und völlig überflüssige E-Mobilität von Kraftfahrzeugen. Aber geradliniges Denken war für die FDP-Neinsager auf dem Kinderkarussell noch nie die bevorzugte „Denke“. Fazit: Duschen, aber nicht nass werden geht nicht – auch nicht in dieser Frage!

Dieter Klug

Wolfratshausen

Franz-Josef Müller: Was nun, Herr Söder?; Leserforum 1. August

Bitte die Kirche im Dorf lassen, Herr Müller: 16 Jahre hat Frau Merkel die CDU nach links „modernisiert“. Der CSU kann man – aber bitte dann konkret Herrn Seehofer – nur vorwerfen, sich nicht genug gegen diese linken Übergriffe gewehrt zu haben. Für die Abschaltung der AKWs ist allein Angela Merkel und die CDU verantwortlich. Weder Ministerpräsident Markus Söder noch der jetzige CDU-Chef Friedrich Merz haben Anteil an diesem Desaster.

Aktuell wird „das schwere Erbe“ von der rot-grün-gelben Regierung genutzt, um letztendlich die grün-linken Ziele am Volk vorbei (gegen den Mehrheitswillen des Souveräns) durchzupeitschen: Windkraft um jeden Preis, AKW-Abschaltung um jeden Preis, den ideologisch motivierten Gender-Irrsinn in öffentlichen Einrichtungen (Schulen/Jugendhilfe/Rathäuser/Landratsämter).

Günter Johannsen

Feldkirchen

Georg Anastasiadis: Müssen die Grünen Söder retten?; Kommentar 2. August

Wenn das Volk nicht auf den Parteiunsinn „Solar und Wind ersetzen reibungslos und billiger Kohle, Öl, Gas und Atom“ hereingefallen wäre, hätten wir diese Probleme nicht. Dass die neuen Energien unzuverlässig und schwankend, also volatil sind – also offen in den Fragen, ob überhaupt und wenn, dann wann, wie lange und wie viel Energie wo zur Verfügung steht –, musste jedem klar sein, schien aber anscheinend für die Masse unwichtig.

Dieselben Fragen beim Gehalt würde niemand akzeptieren. Unüberlegte Hörigkeit ist immer schlecht. Warum hat die Natur wohl Kohle, Gas und Öl erzeugt und dem Menschen Gehirn gespendet?

Joachim Weiss

Freising

Deutschland und das russische Gas: Leserforum 1. August

Mögen mir die Verfasser der Leserbriefe vom 1. August erklären, warum bei allem, was seit Monaten hinsichtlich Energie geschehen ist, die Grünen oder die Koalition die Schuldigen sind. Keine Regierung zuvor ist mit diesen Herausforderungen konfrontiert gewesen (Gott sei Dank). Weder der Deutsche, wozu auch Politiker zählen, ist dumm oder naiv. Die Politik kann nicht über Einzelinteressen entscheiden, sie muss das große Ganze im Auge behalten. Und dabei kann man es nicht allen recht machen. Darf ich an den Atomausstieg erinnern? Darf ich daran erinnern, dass wir es waren, die günstige Energiekosten für die Produktion und den privaten Bereich wollten. Da hat niemand von Abhängigkeit gesprochen, Hauptsache günstig.

Manfred Jenschke

Gilching

Lieber Herr Roman Berger, das ist ja wieder typisch deutsch. Man kann es einfach nicht ertragen, wenn ein Minister mit seinem Porsche (circa 30 Jahre alt) seinen Spaß hat. Die Aussage von Herrn Berger „Porsche gib Gas, ich will Spaß“ ist total überflüssig. Jeder, der tagtäglich in die Arbeit geht und am Autofahren Spaß hat, könnte sich so einen Porsche leisten. Ich frage mich, warum Porsche immer so ein Neidgefühl hervorruft! Warum nicht Mercedes, BMW, Audi und weitere Fahrzeuge der gleichen Preisklasse?

Monika Kotter

Hohenlinden