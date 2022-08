Superstimmung

Teilen

Korbinian Kothny: Ismaik gegen Löwen-Zukunft im Grünwalder; Sport 26. Juli

Herr Ismaik ist nicht gerade mein Freund, aber wo er Recht hat, hat er Recht! 70 Millionen Euro für 3000 Zuschauer mehr im „Sechzger“, und das vielleicht in drei Jahren! Bis dahin ist auch das Oly-Stadion wieder saniert, einfacher geht’s also gar nicht. Keine extrem schwierige Suche nach einem eventuell neuen Stadion, damit keine Zusatzkosten, tolle Verkehrsanbindung, 70 000 statt 18 000 Zuschauer möglich (man weiß ja nie bei den Löwen, zweite Liga offenbar kommendes Jahr schon möglich und dann?). Gegenargument 1: Das Oly-Stadion wird nie ein Fußballstadion, zur Erinnerung: Der FC Bayern wurde in diesem „Nichtfußballstadion“ in den 70er-Jahren dreimal Europapokalsieger. Gegenargument 2: Dann gibt’s keinen „Sechzger“ mehr! Liebe Löwenfans: Ihr bringt dann locker in dieser neuen Heimat eine Superstimmung zustande, 70 000 garantieren dafür! Was will man mehr, andere Vereine und auch andere Städte wären für eine solche Alternative sehr, sehr dankbar!

Richard Menzel

München