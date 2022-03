Syrer und Ukrainer

Saban Turhal: Nur für die Ukraine; Leserbrief 8.März

Herr Turhan wirft uns vor, wir seien nicht aufrichtig, weil wir Tränen vergießen für die Ukrainer, aber keine für Syrer. Dabei ist Deutschland das Land, das wahrlich am meisten für die syrischen Flüchtlinge getan hat. Tränen habe ich vergossen für die syrischen Frauen und Kinder, die zurückgelassen wurden. Warum haben lauter Männer das Weite gesucht, anstatt ihre Heimat zu verteidigen? Das ist der eklatante Unterschied zur Bevölkerung der Ukraine, deren Verhalten uns höchsten Respekt abverlangt. Die Bereitschaft der Deutschen, Syrer aufzunehmen, wäre um ein Vielfaches höher gewesen, wenn Frauen und Kinder Zuflucht gesucht hätten!

Claudia Geyer

Bad Wiessee

Auch ich verurteile jede Art von Krieg, jeder Krieg verbreitet Schmerz und Leid auf allen Seiten. Auf die Frage, warum fallen Eure Tränen je nach Volk oder Nationalität, glaube ich, dass es nichts mit der Nationalität zu tun hat. Aber wie Herr Turhal schon schreibt, „wenn es sich um Syrer handelt“: Wenn man die Bilder in den Medien sieht stellt man fest, dass aus der Ukraine fast ausschließlich Frauen und Kinder kommen, während die Männer Ihr Land verteidigen. Vergleicht man aber seit 2015 die Bilder, das aus Syrien, Afghanistan und anderen entsprechenden Länder hauptsächlich junge Männer im Wehrfähigen Alter kommen, was man früher als Fahnenflüchtige bezeichnet hat, Frauen, Kinder und Alte Menschen zurücklassen erklärt das vielleicht die Frage von Hr. Turhal.

Martin Neumair

Palzing

Sehr geehrter Herr Turhal, Ih re Worte: „Wer für den Frieden ist und von sich behaupten kann, dass er ein Mensch ist, kann nicht unempfindlich gegen Krieg sein“, kann ich nur unterstreichen. Ihren Eindruck, dass sich die Menschen nur dann für ihre notleidenden Mitmenschen interessieren, wenn sich die Gefahr - so wie jetzt - unmittelbar vor der eigenen Haustüre abspielt, diesen Eindruck kann ich nicht teilen. Gewiss, dieser Eindruck kann entstehen, wenn man die Berichterstattung in den Medien verfolgt und mit schlimmen Ereignissen anderswo vergleicht. Bei sehr vielen Gesprächen in meiner Umgebung habe ich mich jedoch immer sehr darüber gefreut, wie aufgeschlossen und mitfühlend sich meine Mitmenschen über Zustände in betroffenen Gegenden geäußert haben, egal wo sich diese Tragödien abgespielt haben und waren dann auch immer sehr hilfsbereit. Diese Menschen sind die ganz große Mehrheit in der Gesellschaft. Viele wachen aber erst dann auf, wenn die Gefahr an der eigenen Haustüre anklopft. Gerne wird bei Tragödien, die sich weiter entfernt abspielen, der Satz hergenommen: „Wir können ja nicht die ganze Welt retten!“ Das ist in der Sache zwar richtig, aber im Ansatz falsch. Niemand kann die Welt alleine retten, aber jedes noch so kleine Mitgefühl und daraus resultierende menschenfreundliche Aktionen machen die Welt ein Stück weit besser, was dann auch dazu führen könnte, dass solche Krisen - wie jetzt hier und überall sonst auf der Welt - erst gar nicht entstehen würden.

Alfred Ott

Peißenberg