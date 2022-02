Tarifabschluss

Salbungsvolle Sprüche; Leserforum 25. Februar

Bei dem Tarifabschluss erhalten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst einen Steuer- und sozialabgabenfreien Corona-Ausgleich in Höhe von 1300 Euro – egal, ob der Einzelne damit belastet war oder nicht. Damit deckt der Staat die anstehende Gehaltserhöhung vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. November 2022 ab und spart sich die normalerweise fälligen Steuern und Sozialabgaben. Ob dies ein Gestaltungsmissbrauch oder missbräuchliche Vermeidung von Steuern und Abgaben ist, sollen Fachleute entscheiden. Da zu dem Begriff Corona-Ausgleich, die Versorgungsempfänger mangels Belastung nicht passen, erhalten sie keine zustehende Erhöhung für 14 Monate bis zum 30. November 2022. Das nenne ich einen ungerechten und brutalen Tarifabschluss, da Rentner eine deutliche Erhöhung in diesem Zeitraum erhalten. Ich habe aber auch keinen Aufschrei der Berufsverbände gehört. Was sicher kommt, das ist die nächste Wahl.

Jürgen Kautz

Garmisch-Partenkirchen