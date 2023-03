Tempolimit

Milchmädchenrechnung der FDP; Leserforum 1. März

Ich kann die sinnlose Diskussion ums Tempolimit auf Autobahnen nicht mehr hören. Wer regelmäßig die A 8 München-Salzburg befährt, wird mir bestätigen, dass es nur wenige Teilstrecken gibt, die nicht limitiert sind. Außerdem habe ich festgestellt, dass ich im normalen Kurzstreckenverkehr 10 bis 11 Liter Diesel verbrauche. Auf der Autobahn bei Richtgeschwindigkeit oder höher 8 bis 9 Liter. Die unnütze Diskussion sollte langsam enden und wichtigere Themen in den Mittelpunkt gerückt werden.

Hubert Aicher

Moosinning



FDP: Tempolimit bringt weniger als behauptet; Politik 27. Februar



Die von der FDP in Auftrag gegebene Studie zum Tempolimit als neutral zu bezeichnen, ist nicht glaubwürdig. Seriöse und glaubwürdigere Studien beweisen nämlich das Gegenteil.

Unabhängig von der notwendigen Einsparung des CO2-Ausstoßes durch ein Tempolimit wäre zudem eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 km/h auf Autobahnen dann kein Anreiz mehr für illegale Autorennen und Auslandstouristen gegeben. Bekanntlich wird in Ländern, in denen das Tempolimit besteht, damit geworben, dass in Deutschland mit Boliden auf Autobahnen so schnell gefahren werden kann, was das Zeug hält.



Es gibt anscheinend genügend Menschen, die zwar Geld, aber wenig Verstand und Verantwortungsbewusstsein haben.



Elfriede Marie



Steurer