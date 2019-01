Für und wider eine Geschwindigkeitsbegrenzung

Leserbriefe zum Tempolimit

Debatte ums Tempolimit; Leserforum 30. Januar,Georg Anastasiadis:Ab in die Mottenkisteund Deckel zu; Kommentar,Die Autobahn istkeine Rennstrecke;Leserforum 29. Januar

Wenn Herr Huber schon die ZDF-Mediathek von WISO strapaziert, so sollte er schon bei der Wahrheit bleiben. Die 45 Minuten Zeitdifferenz bei 300 km Entfernung machten mich stutzig. Und siehe da, es war die Differenz bei Hin- und Rückfahrt und somit 600 km! Unabhängig von der Verbrauchsdifferenz benutzte die unlimitierte Redakteurin im Fazit noch Ausdrücke wie „Adrenalinschübe“, „stressig“, „nicht ungefährlich“. Im Übrigen: Die Kritik an den mit 100 km/h auf der mittleren und linken Spur fahrenden Schleichern unterschreibe ich total.

Dieter Morsch

Ottobrunn



Habe ich das richtig in Erinnerung? Frau Kramp-Karrenbauer nennt die Forderung nach Tempo 130 „ideologisch verbrämt“ und „wenig sinnvoll“? Welche Ideologie meint sie? Die der Sozialistischen Staaten von Amerika oder die des ehemaligen kapitalistischen Bollwerks im Osten? Ideologie? Es gibt kaum ein halbwegs zivilisiertes Land auf diesem Planeten, das kein Tempolimit hat. Kein Tempolimit haben so fortgeschrittene und freie Länder wie Nordkorea oder Haiti. Nur bei uns dürfen, z.B. auf der Garmischer Autobahn, Raser in ihren Sportwagen bei halsbrecherischen Geschwindigkeiten andere Menschen in den Tod fahren oder Schweizer Geldproleten ihre Rennen veranstalten (im Gegensatz zur Schweiz. Die hat nämlich ein Tempolimit. Ob das sozialistisch oder grün-ideologisch begründet ist?) Es gibt Studien von der A4 und der A24, die klar belegen, dass Tempo 130 Unfälle vermeidet, und das Verletzungs- oder Todesrisiko deutlich reduziert. Diese werden von den politischen Entscheidungsträgern, und offenbar auch Teilen der Journaille, konsequent ignoriert. Wenig sinnvoll. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, die erneute Entscheidung gegen ein Tempolimit wird von Politnasen getroffen, die bis zum Anschlag im Allerwertesten der Automobillobby stecken, zusammen mit diversen Journalisten.

Wulf-Dieter Vogl

München



Seitdem der Münchner Merkur Leserbriefen zu aktuellen Themen häufig sogar mehr als eine volle Seite zur Verfügung stellt, erinnere ich mich nicht, dass so viele Mitglieder der Redaktion kritisiert, beschimpft, verunglimpft oder als Lobbyisten bezeichnet wurden. Fakten sind offensichtlich für diverse Leser aus ideologischen Gründen nur störend. Wenn u. a. immer wieder behauptet wird, Geschwindigkeitsbeschränkungen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Schadstoff-Reduzierung, so wäre das vergleichbar, wenn eine mit Wasser-Pistolen ausgerüstete Schulklasse erfolgversprechend an der Löschung eines umfangreichen Waldbrandes beteiligt wird. Laut Statistik zählt Deutschland in der EU seit Jahren zu den Ländern mit der geringsten Anzahl von Verkehrstoten. Auf dreispurigen Autobahnen hat Italien vor einigen Jahren das Tempolimit auf 150 angehoben. Negative Erfahrungen wurden nicht gemacht. Österreich denkt ebenfalls darüber nach. Die meisten schweren Unfälle gibt es unterhalb von 100 mit einer überdurchschnittlich hohen Beteiligung von Lkws.

Peter Blidon

Unterhaching



Volksabstimmung 130? Nach den Bienen wäre eine Volksabstimmung zum leidigen Thema Geschwindigkeitsbegrenzung sicher hilfreich. Man würde sich vielleicht wundern. Und eine politik-unwürdige SPD-Ministerin könnte wenigstens Irgendetwas zu Irgendetwas sagen. Aber die Partei will ja die 5%-Hürde schaffen. Allerdings: Nach Atom- und Kohle-Ausstieg sollte man die gewichtigen Argumente der Automobilindustrie berücksichtigen: 100 000 Arbeitsplätze weniger bei Abspeckung der Premiummodelle! Also: Volksabstimmung ja, 130 ja - aber nicht gerade jetzt. Auch so hätte die Umweltministerin argumentieren können.

Hans-Peter Haimerl

München



Meine klare Meinung zum Tempolimit: ein klares Nein. Ich habe nichts gegen elektronische Geschwindigkeitsbeschränkungen. Aber gezwungen werden zu Tempo 130 generell kann ich nicht verstehen. Der der 130 fahren will, soll es tun. Immer wieder heißt es: In den meisten Ländern der Welt herrschen ja auch Tempolimits, das stimmt zwar: Jedoch dürfen zum Beispiel in den USA Lkw 120 km/h oder in Australien 110 km/h fahren. Deswegen sagen diese Länder auch nicht, nun fahren unsere Lkw auch mit Tempo 80 km/h so wie Deutschland. Die machen auch, was sie wollen und fragen nicht danach, was wir machen. Zum Thema Unfälle auf Autobahnen sind Lkw ein Schwerpunkt an Unfällen, trotz nur Tempo 80.

Norbert Emig

Carlsberg



Nur ideologische Verbohrtheit kann im Zusammenhang mit der Forderung nach einem Tempolimit zu der Konstruktion eines des Begriffes ideologische Verbotsdiskussion führen. Hier werden Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit sowie zum Schutz der Umwelt in Zeiten spürbaren Klimawandels als Verbote diffamiert. Laut Erkenntnissen der Gewerkschaft der Polizei senkt ein Tempolimit auf Autobahnen signifikant die Unfallzahlen. Jedes einzelne Leben ist zu schützen und jeder Unfalltote ist ein Unfalltoter zuviel. Vor allem ist zu bedenken, dass die Raser unnötig andere Leben in Gefahr bringen. Grenzenlose Freiheit beim Bedienen des Gaspedals endet dort, wo das Leben anderer bedroht wird. Die Lizenz zum Rasen wird so gut wie in keinem europäischen Land erteilt, nicht einmal in den USA, in der Autofahrernation Nummer eins.

Hans Pawlovsky

Hausham



Es ist schon merkwürdig, mit welchen Argumenten eigene Ziele begründet werden. Zum Beispiel die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen: Ich bin im Prinzip auch für eine Begrenzung, wenn die Verkehrsdichte es erfordert, aber wenn auf den Teilstrecken, wo es noch keine Begrenzung und auch keine Baustellen gibt, mit 150-160 km/h (viele fahren kaum schneller) gefahren wir, so ist die erhöhte CO2- und Feinstaub-Emission gegenüber 120-130 km/h an der gesamten KFZ-Emission sicherlich kaum messbar, ganz abgesehen davon, dass eine Fahrt von München nach Hamburg etwa 2 Stunden länger dauern würde, und somit längere Zeit für die Umwelt schädlich wäre, und auch die Ermüdung des Fahrers das Unfallrisiko erhöhen würde. Wenn dann die Unfallgefahr herangezogen wird, so muss man doch feststellen, dass viele schwere Unfälle durch das Auffahren von LKWs auf ein Stauende, Falschfahrer, Nichtbeachtung von Vorfahrtsregeln, innerstädtische Rasereien und insbesondere nicht fahrtüchtige Fahrzeuge bzw. deren Lenker begründet ist, was alles nichts mit der Forderung nach Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen zu tun hat. Es könnte aber durch die Reduzierung des LKW-Aufkommens und die regelmäßige Kontrolle der Fahrsicherheit auch von jüngeren Verkehrsteilnehmern die Unfallstatistik verbessert werden. Ein anderes Thema ist die Windenergie: Auch hier bedienen sich die Gegner Horrorszenarien vom völlig zerstörten Forst, hunderten von Windrädern zur kompletten Belieferung des Landkreises durch Windenergie und mittels Fotos von anlagenübersäten Landschaften in entfernten Regionen. Diese Visionen möchte natürlich niemand insbesondere nicht vor der Haustür haben – ich auch nicht. Aber es gibt viele andere Standorte im Landkreis, wo 3 – 5 Windräder stehen könnten, die die Landschaft natürlich genauso schädigen wie Hochspannungsmasten, die kreuz und quer den Strom, der woanders produziert wird, hierher leiten. Warum sollte die Energiewende eigentlich nicht durch möglichst viele unterschiedliche Quellen gewährleistet werden, denn die Sonne scheint auch nicht immer, Wasserkraft bringt nichts, wenn Seen und Flüsse wie im letzten Sommer fast ausgetrocknet oder im Winter zugefroren sind, und Material für Biogasanlagen steht auch nicht immer zur Verfügung. Ich meine, man sollte ein wenig mehr nachdenken, bevor man sich für etwas festlegt, auch einmal die Argumente von Alternativen zulassen und einen fairen Dialog führen. Wenn man seine Meinung durchsetzen möchte, gibt es jede Menge Argumente dafür (jedoch auch viele dagegen) und mit entsprechenden Untersuchungen und Analysen kann alles gegründet werden.

Wolfgang Langner

Zorneding



Herr Baumgart aus Rottach schreibt, dass er während seiner Berufstätigkeit 60 000 bis 70 000 km per anno gefahren ist. Es passt nicht zusammen, wenn er schreibt: Man muss sich sehr konzentrieren bei mehr als 250 km/h. Geht’s noch? Er ist also sehr gemütlich und entspannt bis 249 km/h gemütlich auf der Autobahn unterwegs gewesen. Ich bin selbst fast 30 Jahre im Außendienst mit dem PKW unterwegs gewesen und weiß aus eigener Erfahrung: ab 150 km/h muss man wahnsinnig aufpassen – es kann ja jeden Moment jemand von der rechten auf die linke Spur ausscheren, weil der Verkehrsteilnehmer einfach die Geschwindigkeit des überholenden Pkws unterschätzt hat.

Adolf Bedacht

Haimhausen



Es ist unverständlich und etwas deutlicher ausgedrückt unverschämt, dass die Bundesregierung die selbst gesteckten Ziele der CO2-Reduzierung (siehe Bundeskabinett beschließt Klimapaket) nicht einhalten will. Tempolimit kostet keinen Cent. Beschämend auch das Verhalten der Bundesumweltministerin Schulze - sie schadet der Partei. Sollte die Partei dagegen sein, dann wünsch der Wähler ein offenes Wort. Ich persönlich fahre öfters Langstrecken mit einem großen PS-starken Auto (zur Sicherheit – in der Regel mit Tempomat 130) und kann nur feststellen, dass sehr viele Pkw-Fahrer die empfohlenen Geschwindigkeit 120 bzw. 130 km/h bevorzugen! Herr Scheuer was soll das?

Adolf Helm

Unterschleißheim





Die Entscheidung zum Atomausstieg hat mich begeistert, wenn es auch noch gar nicht klar ist, wer die Kosten der Endlagerung, falls es die überhaupt geben kann, trägt und die Stromriesen machen mit der Abschaltung kein schlechtes Geschäft. Geld ohne Leistung, das hätte ich auch gerne. Jetzt die Entscheidung zum Kohleverstromungsverzicht, mutig, aber auch wieder eine Situation, in der die Energieriesen keinen Nachteil zu erwarten haben. Tempolimit, ja, wer wie ich ein ganzes Jahr zwischen Odelzhausen und Gersthofen gependelt ist, weiß wie schön das wäre. Mit meinem Kleinwagen wurde ich gejagt von SUV und sonstigen Statussymbolen, nur weil ich den Lkw überhole, der auch einen Lkw überholt. Was für ein Frevel! Aber sicher fordert auch die Autoindustrie einen Ausgleich für entgangene Gewinne durch den Rückgang der Verkaufszahlen bei deren Premium-Fahrzeugen, die so viel unsinnige PS haben, dass damit ein voller Stadtbus mit 50 km/h den Dachauer Schlossberg hochbrettern könnte. Komisch, dass es sich auch die freiheitsliebenden Amerikaner gefallen lassen, dass sie sich an Tempolimits halten müssen. Merkwürdig, auch rund um Deutschland haben alle Länder ihre Fahrer im Griff.

Wolfgang Helmer

Markt Indersdorf





Ich kann Herrn Anastasiadis zum Thema Tempolimit nur zustimmen. Würden wir alle einfach mal ein bissel mehr Rücksicht und Charakter zeigen, d. h. alle fahren lassen wie sie es für sich richtig empfinden und den Fehler eines anderen mit einem Lächeln beschließen dann hätten wir schon mal viel gewonnen. Vielleicht sollten die, die schneller fahren wollen, ihre Geschwindigkeit schon eher drosseln um den Überholvorgang eines langsamer Fahrenden abschließen zu lassen und das nicht gleich mit Lichthupe und auf 3 Meter Auffahren kommentieren. Auf der anderen Seite die ganzen Verkehrserzieher die Kilometer lang die linke Spur blockieren und damit den Verkehr gefährden, lasst doch den der schneller fahren will vorbei. Viele haben auch vergessen das man in der Fahrschule auch mal blinken gelernt hat. Da gäbe es Beispiele noch und nöcher. Autofahren könnte so schön sein (außer natürlich Stau) wenn einer den anderen ein bissel mehr respektieren würde. Bei den Vergleichen mit den Autobahnen in unseren Nachbarländern die alle Geschwindigkeitsbegrenzung haben würde ich vorsichtig sein da die Verkehrsdichte durch die hohen Autobahngebühren doch erheblich niedriger ist. Wer für die Umwelt was tun will der sollte seinen Fahrstil hinterfragen. Würden wir im Durchschnitt 5%, ich behaupte das ist bei jedem drin auch ohne Tempolimit, sparsamer fahren,würden wir im Jahr 10 Millionen Tonnen CO2 sparen. Wenn wir im Straßenverkehr alle ein bisschen mehr Rücksicht nehmen würden wäre das gut vom Fußgänger über den Radfahrer bis zum Fahren auf der Autobahn. Das größte Verkehrsrisiko ist meines Erachtens der immer größer werdende Lkw-Verkehr.

Robert Gerum

Kottgeisering





Ohne Tempolimit sind wir am Limit! Das Thema Tempolimit auf unseren Straßen zeigt seit Tagen eine interessante Vielfalt an Meinungen. Mich wundert, dass trotz der belegbaren Emissionen unserer Verbrenner-Fahrzeuge die Reglementierung von Geschwindigkeit bei vielen Mitfahrern als absolutes Unding angesehen wird. Ein Leser schreibt, dass alle dazu beitragen sollen, den Ausstoß an Abgasen zu reduzieren. Richtig, und dazu gehört auch ein Tempolimit auf unseren Autobahnen. Der Rückgang der vielen Unfalltoten aufgrund überhöhter und nicht mehr kontrollierbarer Geschwindigkeit wird in diesem Zusammenhang viel zu selten erwähnt. Ein verpflichtendes Fahrtraining auf dem ADAC Übungsgelände füllt nur dem Betreiber die Kasse. Wer schon einmal dort war, weiß wie teuer das ist! Wer kann sich das bitte regelmäßig leisten? Abgesehen vom immensen Flächenverbrauch für weitere Übungszentren, die dann im Dauerbetrieb noch mehr Emissionen produzieren. Und was ist mit all den Fahrern aus den Nachbarländern? Realitätsferner geht’s nimmer! Die PS-starken Vehikel von Mercedes, Audi und BMW erfreuen sich derzeit eines regen Absatzes, trotz Tempolimit rund um Deutschland und in Übersee. Die deutschen Autobauer werden sicherlich keinen ernsten Schaden durch Tempo 130 im eigenen Land nehmen. Die Markteinbußen mit all ihren Folgen werden aus einer ganz anderen Richtung kommen. Die Alternativen zum Verbrenner interessieren nicht nur die milde belächelten Freaks, die auf E-Mobilität und Wasserstofftechnologie stehen. (Wer sich über die Herstellung der Lithium-Akkus aufregt, sollte erst mal das Smartphone und das Tablet abschaffen). Nationen wie China werden in Bälde den internationalen Automarkt mit ihren „Alternativen zum Verbrenner“ neu definieren. Strenge globale Abgasrichtlinien (und sie werden kommen!) nicht nur in den Megacities dieser Welt, werden die deutschen Autobauer das Fürchten lernen. Wer behauptet, die Grünen würden die deutsche Autoindustrie zerschlagen (fast schon peinlich!), irrt hier gewaltig. Das besorgt dieselbige bedauerlicherweise in Eigenregie. Stagnation statt Innovation breitet sich gefühlt rapide aus. Die längst überfällige Reglementierung der Geschwindigkeit auf unseren Autobahnen wäre für die eigene Glaubwürdigkeit in punkto Klimaschutz wichtig. In erster Linie für uns und unsere Nachkommen. Kleinlicher Fahrspaß-Egoismus ist doch vollkommen fehl am Platz. Für den bolidenhaften Geschwindigkeitsrausch sind unsere Straßen schon seit langem zu voll. Verflixt! In der Autowerbung ist immer alles so schön grün und sagenhaft leer. Wo drehen die bitte? Wir werden immer eine Umwelt brauchen, die uns leben und überleben lässt. Daran sollten wir denken. Auch der Bundesverkehrsminister.

Susanne Rempel

Bad Tölz