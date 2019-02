Tierwohl bleibt auf der Strecke

Sorge um die Bienen;Leserforum 7. Februar

Laut Statistik nimmt die Anzahl der Betriebe in der Milchwirtschaft rapide ab, bei gleichzeitigem Anstieg des Viehbestandes. Schuld sind die neuen, angeblichen „Lauf“ställe für ca. 50 bis 150 Stück Vieh. Früher hatte ein Landwirt beispielsweise 30 Stück Vieh, angepasst an sein Weideland. Heute hat der gleiche Bauer mindestens 60 Stück Vieh in seinem Laufstall eingesperrt, ohne dass sich seine Grünfläche auch mit verdoppelt hat. Hier beginnen die Probleme!

Früher haben seine Kühe die Gülle gleichmäßig verteilt, heute wird die doppelte Menge auf die gleiche Fläche ausgebracht, Nitrat lässt grüßen. Früher haben seine Kühe auf der Weidefläche ihr Futter gefunden. Heute muss die Weidefläche intensiv für den doppelten Ertrag bearbeitet werden, Glyphosat lässt grüßen. Laut WMF produziert eine (!) Kuh genauso viele umweltschädliche Abgase wie ein Kleinwagen, der im Jahr 18 000 km fährt.

Geht man vor der ersten Mahd durchs Werdenfelser Land spazieren, leuchten ca. 10 % der Wiesen goldgelb durch Löwenzahn und Blühpflanzen, der Rest strahlt tiefgrün ohne einen Farbtupfer. Wie ist das wohl möglich? Eine Verschiebung der ersten Mahd macht da keinen Sinn.

Nicht der Kunde ist schuld an den Billigpreisen, sondern die ansteigende Menge der durch die Landwirtschaft produzierten Waren (Fleisch/Milch), Tierwohl bleibt da auf der Strecke. Marktwirtschaft ist wohl ein Fremdwort, den Preis bestimmen Angebot und Nachfrage – weniger ist manchmal mehr.

Ob Anbinde-Haltung oder Laufstall – der Viehbestand muss wieder an die Weidefläche angepasst werden und Weidegang wieder obligatorisch sein. Wer zu viel Vieh im Stall hat, zahlt eine Emissionssteuer oder Kürzung der Prämien.

Paul-Gerhard Berndt

Hofheim