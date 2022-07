Überfällige Reform

Verhältnis- oder Mehrheitswahlrecht?; Leserforum 5. Juli



Wenn es der Ampelkoalition gelingt, endlich die überfällige Reform des Bundestages zu realisieren, wäre es eine Bravourstück, das schon lange fällig gewesen wäre. Das deutsche Wahlrecht, mit dem Zweitstimmenergebnis zeigt doch an, wie viele Mandate insgesamt, nämlich 598, zu vergeben sind. Und diese sollte auch das einzige Kriterium für die Sitzverteilung im Bundestag sein. Direkt gewählte Kandidaten können eben dann nicht sicher sein, ob sie auf Grund des erreichten Stimmenanteils ihrer Partei auch tatsächlich einen Platz im Bundestag bekommen. Oder, bei einer anderen Lösung, müssten eben andere, die es über die Liste schafften, zu Gunsten des Direktkandidaten zurückziehen. Welche Partei dadurch vermutlich schlechter abschneidet was die Mandate anbelangt ist klar. Aber, soll deshalb der Bundestag permanent per Überhang- und Ausgleichsmandate ins Uferlose wachsen? Zurzeit sitzen fast 140 Personen zu viel im Bundestag. Bekommen wir dadurch eine bessere Politik? Mitnichten, es kostet dem Steuerzahler lediglich viel Geld, ohne dass er dafür ein sichtbares Leistungsäquivalent bekäme. Die Regelung über den Zweitstimmenanteil wäre mit Sicherheit weder kleingeistig, noch extrem undemokratisch wie sich Christian Deutschländer in seinem Kommentar ausdrückte, sondern nur logisch. Also, den Bundestag besetzten wie ein Flugzeug. Dort gibt es nicht ein Ticket mehr, als Sitzplätze vorhanden sind.



Helmut Schmidt



Baldham