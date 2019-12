Leserbriefe

Die Reise online buchen: Darauf ist zu achten; Geld & markt 23. Dezember

Als Vermieterin im Tourismus möchte ich festhalten, dass in diesem Artikel ein entscheidender Punkt fehlt. Nämlich der, dass jeder über ein Portal buchende Gast automatisch eine Provision von zehn Prozent plus Mehrwertsteuer zahlen muss. Also Vermieter von Hotels oder Ferienwohnungen diese Provisionen automatisch mit einkalkulieren müssen, um auf ihren Verdienst zu kommen. Bei Booking.com und einigen anderen Portalen werden auch schon 15 Prozent plus Mehrwertsteuer fällig, weshalb diese Portale automatisch auf den „echten“ Mietpreis sechs Prozent aufschlagen, um zu ihrer höheren Provision zu gelangen. Im Gegensatz dazu, verlangt Airbnb nur drei Prozent Provision. Womit ich keine Werbung für dieses Portal machen möchte! Weshalb ich nur den guten Rat geben kann, dass man immer auf die wirkliche Homepage von Hotels und Ferienwohnungen gehen sollte, um nach dem Motto, dass die Direktbuchung immer den besten Preis bietet, diesen auch wirklich zu bekommen. Das ist manchmal aufwendiger, weil die Portale teils unbemerkt immer automatisch mit erscheinen, lohnt sich aber.

Elke Loders

Ruhpolding