Überholverbot für „Elefanten“

Länder fordern Tempolimit; Titelseite 14./15. Mai

Anscheinend ist wieder Saure-Gurken-Zeit in der Politik!? Wieder muss wie alljährlich das Tempolimit herhalten, wenn einem sonst nichts mehr einfällt. Wie sagt das Sprichwort; Wenn´s dem Esel zu bunt wird, geht er aufs Eis! Nur hier handelt es sich um eine ganze Herde. Verkehrswissenschaftler haben schon des Öfteren darauf hingewiesen, dass die Spritersparnis nicht der Rede wert ist.

Als wenn wir in der Bundesrepublik keine anderen politischen Sorgen hätten! Der Ukraine-Krieg müsste doch so manchen Politikern mit etwas Grips im Hirn eröffnet haben, dass es im Lande an allen Ecken und Kanten etwas zu verbessern gibt. Sogar bei den Grünen, die gestern noch die Bundeswehr abgeschafft hätten, wollen sie sie heute mit 100 Milliarden Euro neu und modern aufrüsten. Es geschehen noch Zeichen und Wunder.

Aber ich komme vom Kernthema ab, wenn wir in Anlehnung an das geforderte Tempolimit von 130 km/h auf der Bundesautobahn nur noch 80 km/h oder weniger fahren dürften, wäre die Spritersparnis doch enorm hoch. Die Lkws könnten ewig lange Strecken fahren, ohne einmal zu tanken! Wir müssten Diesel exportieren! Bei geringerer Geschwindigkeit könnte noch gefahrlos auf der Bundesautobahn eine Fahrradspur eingeführt werden! Es gibt wirklich Wichtigeres als dieser Nonsens!

Peter Schlink

München

Mein Vorschlag lautet: Auf Autobahnen wird ein generelles Überholverbot für Lkws über 7,5 Tonnen eingeführt, dadurch werden die ewigen Schlangen hinter diesen Überholenden verhindert. Das hektische Beschleunigen nach dem Einscheren des „Elefanten“ entfällt. Die die Links- und Mittelfahrbahn blockierenden, langsamer als Richtgeschwindigkeit fahrenden Pkws werden durch Polizeikontrollen auf ihr Fehlverhalten hingewiesen, eventuell bei Nichteinsichtigkeit auch mit „Geldbußen“ belegt.

Heutzutage hat praktisch jedes Auto eine Verbrauchsanzeige. Da kann man den Verbrauch des eigenen Fahrzeugs ablesen und je nach Gusto seine Fahrweise einstellen.

Ich fahre seit vielen Jahren einen VW-Touran Automatik mit 104 KW und kann es mir „leisten“, mit Einschalten der Geschwindigkeitsregelanlage mit optimiertem Kraftstoffverbrauch auch mal schneller zu fahren, falls dies nicht durch Geschwindigkeitsbeschränkung verboten ist.

Mein Fazit: Wir brauchen keine Geschwindigkeitsbeschränkung, da wir Autofahrer ja alle „mit Hirn“ fahren. Die keines haben, erreicht auch keine Geschwindigkeitsbeschränkung.

Karl-Heinz Wahler

München