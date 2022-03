Unterschiedliche Behandlung von Flüchtlingen

Mathias Bischke: Gleichwertige Behandlung; Leserforum 26./27. März

Es gibt sie, die Gleichbehandlung. Und zwar schon sehr lange! Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, dass die schon viele Jahre bei uns lebenden (fast nur männlichen) syrischen oder afghanischen Flüchtlinge ungleich behandelt werden? Entspringt das eventuell der Fantasie des Leserbrief-Verfassers, oder eventuell doch seiner Antipathie gegenüber Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich dem kommunistischen Diktator Putin nicht unterwerfen wollen? Zudem habe ich den Eindruck, dass sich die Flüchtlinge vor Putins Krieg als dankbar und integrationsfähig erweisen. Und ja: Die Politik ist hier gefordert, den mehrheitlich weiblichen Flüchtenden mit ihren Kindern eine angemessene Unterkunft zur Verfügung zu stellen! Ein Zusatz, den Herr Bischke vielleicht nicht gern hört: Warum haben die afghanischen und syrischen Männer nicht zuerst ihre Frauen und Kinder aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland gebracht? Hängt das vielleicht mit dem merkwürdig-rückständigen Frauenbild der Islamisten zusammen?

Günter Johannsen

Feldkirchen

Herr Bischke hat mit Sicherheit Recht, wenn er für alle Hilfesuchende den gleichen Schutz und generell Gleichbehandlung fordert. Aber ist das in Deutschland nicht der Fall? Wenn man sich unsere Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg anschaut, so haben wir vielen Menschen aus unterschiedlichen Nationen, aus Italien, Griechenland, Jugoslawien, Türkei, China, Indien und vielen mehr die Hand ausgestreckt, um sie in unsere Gesellschaft aufzunehmen. Diese Menschen haben sich bei uns integriert und bedeuten zweifelsohne eine Bereicherung für unsere Gesellschaft.

Als 2015 der Flüchtlingsstrom aus Syrien bei uns ankam, gab es eine unbegrenzte, überwältigende Hilfsbereitschaft der Bevölkerung (und der Politik) ohne Ansehen von Herkunft oder Religion der Flüchtlinge. Leider wurde unsere Gastfreundschaft immer wieder durch Fehlverhalten mancher Hilfesuchenden enttäuscht, und man kam zu der Erkenntnis, dass man die Grenzen nicht bedingungslos öffnen kann: Wir müssen wissen, wer zu uns kommt.

Nun darf man nicht verallgemeinern. Ich bin der festen Überzeugung, dass die absolute Mehrheit der Menschen, die aus Nordafrika, dem Nahen Osten und Afghanistan zu uns kommen, anständige Menschen sind, die, wenn sie unsere Hilfe in Anspruch nehmen, bereit sind, unsere andere Kultur und unsere für sie fremde Lebensweise zu tolerierten, selbst wenn sie sie nicht akzeptieren können. Leider gibt es aber unter ihnen eine nicht zu vernachlässigende Minderheit, die, geprägt durch ihre Erziehung, unseren Lebensstil, unser Rechtssystem und unsere kulturelle Prägung ablehnen. Manche glauben sogar, sie bekämpfen zu müssen. Wenn man nun aus einer solchen Gruppe von Hilfesuchenden immer wieder eine weit überdurchschnittliche Gewaltbereitschaft und religiös verbohrten Hass erfährt, so strahlt das, so bedauerlich das auch ist, auf die gesamte Gruppe aus und führt auch zu Aversionen in der Bevölkerung. Trotz aller Bemühungen um Fairness ist das nicht zu vermeiden. Man wird verständlicherweise vorsichtiger bezüglich der Akzeptanz dieser Hilfesuchenden. Genauso, wie wir die Flüchtlinge aus Syrien willkommen geheißen haben, tun wir es mit den Menschen die dem Krieg in der Ukraine entkommen wollen. Sie können sich auf unsere Unterstützung verlassen. Und ich glaube nicht, dass sie uns enttäuschen werden.

Marco Rudorfer

Freising