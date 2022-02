Unterschiedliche Sicht der „sexuellen Befreiung“

Teilen

Dr. med. Joachim Heisel: Missbrauchsopfer; Leserforum 11. Februar

Dem Leserbrief kann ich nur zustimmen und möchte ergänzen: Den widerlichen Missbrauch von Kindern will ich keinesfalls verharmlosen. Es sind und bleiben ekelhafte Verbrechen, sie müssen als solche geahndet werden. Aber Achtung: Doppelmoral! Wer mit dem Finger auf andere zeigt, sollte daran denken, dass drei seiner Finger auf ihn/sie selbst zurück zeigen!

Die grün-linken Urheber des Gender-Diktats hatten sich schon einmal in den 1960/70ern für viele Kinder sehr folgenschwer geirrt, denn im Zuge der „sexuellen Befreiung“ (in linken Berliner Kinderläden) wurde von „Betreuern“ Sex mit Kindern salonfähig gemacht. „Wenn ein kleines Mädchen von fünf oder fünfeinhalb Jahren beginnt, Sie auszuziehen, dann ist das fantastisch. Das ist fantastisch, weil es ein Spiel ist, ein absolut erotisch-manisches Spiel“, sagte Daniel Cohn-Bendit 1982 in einer Talkshow (siehe: www.dw. com/de/wegschauen-für-die-sexuelle-revolution/a-17023221). Viele der damaligen „Befreiungs-Opfer“ leiden heute noch an dieser „Befreiung“ und haben Probleme mit Partnerschaft und Sexualität! Mehr Verantwortung und Vorsicht wären angebracht und weniger Selbstherrlichkeit!

Günter Johannsen

Feldkirchen

Sehr geehrter Herr Dr. med. Heisel, der Leserbrief suggeriert eine Missbrauchsabsicht der sexuellen Befreiung in den 70er- und 80er Jahren. Ich bin in dieser Zeit aufgewachsen, habe im höchsten Maße von dieser sexuellen Befreiung profitiert. Niemals war mir eine missbräuchliche Situation angetragen oder angeboten worden, im Gegenteil wurde ich sogar vor Exzessen gewarnt. Ich bin in München in ein naturwissenschaftliches, mathematisches Gymnasium gegangen, als eines der ersten Arbeiterkinder in meinem Ort. Als Achtjähriger habe ich mich bereits von der katholischen Kirche – nicht vom Glauben – abgewandt, nachdem ich zur Kommunion mit einer Trumm Watschen gesegnet wurde, weil ich eine alte Tesafolie vom Kirchenbankerl entfernt hatte und kurz danach mein älterer Bruder von vier Ministranten in die Sakristei wie ein Schwerverbrecher abgeführt wurde, weil er in der Messe geschwätzt hatte.

Meine Mutter wollte mich sogar in einem kirchlichen Knabenchor unterbringen, nur der Stimmbruch hat mich davor bewahrt. An solche Missbräuche hat niemand gedacht damals, also lassen Sie solche Unterstellungen, kehren Sie vor der Tür der Kirche(n). Ich bin nach dem Tod meiner Mutter vor 35 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten und war stets bestens zufrieden mit meiner Entscheidung.

Werner Dollansky

Mittenwald

Sexuelle Missbräuche hat und wird es leider immer geben. Missbrauch durch Priester, Ordensträger und Beihilfe durch Vertuschung innerhalb der katholischen Kirche ist unfassbar und moralisch noch verwerflicher. Dazu werden ihre Mitbrüder, die guten Willens sind und ihn auch ausüben, in unverschuldeten Misskredit gebracht. Ob die Schuldigen hier auf Erden noch eine gerechte Strafe erhalten, kann bei der langjährigen (angeblichen) Aufarbeitung und dem Alter einiger Täter bezweifelt werden. Es bleibt die Hoffnung, dass sich deren Glaube an das ewige Leben erfülle und ihnen bewusst werde, was sie „dort“ erwartet.

Marlene Roth

Erding

Veränderungen in der katholischen Kirche; Leserforum 9. Februar

Ich möchte mich bei Frau Dr. med. Franziska Haller und Frau Margit Dehn für ihre Leserbriefe bedanken. Endlich einmal keine Hetze, sondern Sachverstand und klare Worte. Es tut gut, wenn sich einmal jemand meldet, der froh ist, in einem Land zu sein, in dem man seinen Glauben, verstärkt durch viele gute Priester, leben darf.

Anna Haberle

Antdorf