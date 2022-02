Unvermeidbare Kollisionen

Leserbriefe

Porsche rast ins Heck: Frau stirbt; Bayern 10. Februar

Weitere vier Jahre wird es in Deutschland mit einem FDP-Verkehrsministerium kein Tempolimit geben, werden Autobahnen rücksichtslos zu Rennstrecken pervertiert. Die meisten Raser wissen es nicht oder nehmen es in Kauf, dass sie mit Überschreiten der Richtgeschwindigkeit (130 km/h) auch bei für sie unvermeidbaren Kollisionen grundsätzlich eine Mitschuld trifft, dass Regress des Haftpflichtversicherers droht. Man könnte schon dankbar sein, wenn sich der Gesetzgeber zumindest zu einem Tempolimit von 160 km/h auf Autobahnen durchringen könnte, um die körperliche Unversehrtheit derjenigen Autobahnnutzer zu schützen, die entspannt und aggressionsfrei die Autobahnen befahren wollen ohne gefährliche Spurwechsel, weil im Nacken die abstrakte Gefahr des Rasers droht. Es ist falsch verstandene Liberalität, wenn in Deutschland eine Autobahnfahrt mit 417 km/h (Fall Radim Passer) gesetzeskonform ist.

Dr. Christoph Albrecht

Rechtsanwalt, München