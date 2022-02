Verhandelt verantwortungsbewusst!

Georg Anastasiadis: Biden sagt das Schreckenswort; Kommentar 12./13. Februar

Zu allen Zeiten haben sich die Menschen gegenseitig abgeschlachtet. Das geht von der Pharaonenzeit bis heute. Alle Kriege aufzuzählen, dafür würde eine ganze Zeitungsseite bei Weitem nicht reichen. Auf dem Weg nach Moskau hat die deutsche Kriegsmaschinerie in den 1940er-Jahren Millionen Menschen in der Ukraine getötet. Damals waren Russen und Ukrainer Brüder. Nach dem Zerfall der Sowjetrepubliken hat sich die Ukraine von Russland getrennt. Der größte Fehler der Ukraine war es, in diesem Zusammenhang auf ihre Atomwaffen zu verzichten. Weder der Donbass noch die Krim wären von Russland auch nur angetastet worden.

Auch wenn Deutschland und Frankreich 2008 mit keinem Veto gegen eine Aufnahme der Ukraine in die Nato gestimmt hätten und die Ukraine nunmehr wie die angrenzenden baltischen Staaten in der Nato wäre, hätte Putin wahrscheinlich nicht einmal diese jetzige Drohkulisse aufgebaut. Barack Obama hat Russland mit seiner Regionalmacht-Äußerung unnötigerweise bis aufs Blut gereizt. Erreicht hat er dadurch gar nichts. Die Krim ist weg, Russland und China rücken immer mehr gegen die USA und Europa zusammen. Selbst wenn es zu keiner Aggression in der Ukraine kommt, hat sich der gigantische logistische Aufwand an der ukrainischen Grenze für Putin gelohnt. Alle westlichen Regierungschefs versuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen, reisen nach Moskau und beknien diesen lupenreinen Demokraten (Zitat von Ex-Kanzler Schröder).

Ralph Anderhofstadt,

Pullach



Um Himmels willen, Ihr politisch Mächtigen auf der ganzen Welt! Habt Ihr den Verstand verloren? Ihr seid dabei, mitten in Europa tausenden jungen Menschen den Befehl zu geben, sich gegenseitig sinnlos umzubringen. Ihr seid dabei, Tod und Elend anstelle von Wohlstand im Frieden den Menschen zu bringen! Verhandelt endlich verantwortungsbewusst, solange es noch möglich ist! Wenn es denn noch eine Zeit nach einem Krieg geben sollte, Ihr müsst Euch dafür verantworten, den Krieg verbrochen zu haben!

Russland ist sicher kein demokratisches Land. Die Ukraine ist europaweit derzeit das korrupteste Land. Was spricht denn wirklich dagegen, beide Länder mittels Sanktionen zu zwingen, das Minsker Abkommen ultimativ umzusetzen? Die Ukraine ist ein schönes Land und bestens dazu geeignet, einen international garantierten, besonderen Status für die gesamte Region zu erhalten, der auch von den beteiligten Volksgruppen anerkannt wird.

Ludwig und Jana Degenhart

Freyung

Mike Schier: Hohe Kosten – auch für Deutschland; Kommentar 9. Februar

Die deutsche Grünen-Außenministerin hat verkündet, dass Deutschland bei einem russischen Angriff auf die Ukraine bereit sei, einen hohen wirtschaftlichen Preis zu zahlen; ich nicht! Den Medien habe ich entnommen: Die Ukraine ist das korrupteste Land Europas. Die ukrainische Holz-Mafia fällt verbotswidrig Bäume in geschützten Bereichen. Jährlich verlassen tausende Ukrainer ihr Land und stellen weltweit, auch in Deutschland, Asylantrag. Offensichtlich werden sie zuhause verfolgt, was ja Voraussetzung für Asyl ist.

Unser Pfarrer stellte vor Weihnachten einen Hilfstransport für Kinder zusammen und wollte diesen mit Begleitern in die Ukraine bringen. An der ukrainischen Grenze wurden sie vom dortigen Zoll 14 Stunden lang festgehalten, schikaniert und übel mit Ausdrücken wie Drecksdeutsche beleidigt. Körperlich am Ende mussten sie wieder mit den Gütern umkehren. Wegen solch eines Landes bin ich nicht gewillt, auf kostengünstiges Gas aus Russland zu verzichten und auf teures, dreckiges Fracking-Gas umzusteigen.

Hermann Bauer

Taufkirchen/Vils