Verkleinerung des Parlaments dringend erforderlich

Klaus Hager: Zügig den Bundestag stutzen; Leserforum 20. Januar

Ich muss der Meinung von dem Leser Klaus Hager teilweise widersprechen. Es steht sicherlich für alle Bundesbürger fest, dass der politische Apparat in Berlin viel zu aufgebläht ist und insbesondere der Bundestag bei Weitem zu viele Abgeordnete hat. Im Parlament sollten die am geeignetsten und besten Politiker vertreten sein, auch haben wir eine direkte Demokratie. So ist es jedem Bürger möglich, den seiner Meinung nach besten Kandidaten in seinem Wahlkreis zu wählen, mit dem Ergebnis das der Kandidat mit den meisten Unterstützern dann ein Mandat erhält. Diese sogenannten Direktkandidaten werden von den Mitgliedern der einzelnen Parteien gewählt und jeder Bürger hat die Möglichkeit, sich in einer Partei zu engagieren und somit Einfluss auf den Kandidaten in seinem Wahlkreis zu nehmen.

In Deutschland gibt es aktuell 299 Wahlkreise (ab 1. Januar 2024 werden diese auf 280 reduziert) und somit 299 Direktkandidaten für das Parlament. Nun ist es so, dass nicht alle Parlamentarier die Möglichkeit haben, in einem Wahlkreis zu kandidieren, auch sollten die kleinen Gruppierungen die Möglichkeit haben, Kandidaten ins Parlament zu senden. Auf diese Zweitstimmenlistenkandidaten haben nun die Bürger entschieden weniger Einfluss. Vielmehr werden diese auch nach Proporz und Gendergründen aufgestellt.

Daher sollten aus diesem Kreis maximal dieselbe Anzahl wie bei den Direktkandidaten die Möglichkeit auf ein Mandat haben. Somit gibt es für diese maximal 299/280 Plätze und eine Partei welche die 5 %-Schwelle überschreitet, erhält die Anzahl nach ihrem Wahlergebnis (bei 10 % zum Beispiel 29,9 = 30 Mandate).

Die Anzahl und Festlegung der Wahlkreise kann periodisch angepasst werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Zahl der Wahlberechtigten möglichst in allen Kreisen gleich ist. Damit hat jede Stimme, egal ob in Berlin, Bielefeld, Garmisch oder München, egal ob in einer Stadt oder auf dem Land nahezu denselben Wert. Festgelegt müsste dies von einer unabhängigen Kommission ohne Einfluss der Parteien.

Niemand muss auf bestimmte Parteien bashen und wir Bürger können hoffen, dass sich das Parlament in Berlin endlich entschieden verkleinert.

Roland Riedel

Odelzhausen