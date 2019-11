Stütze der Demokratie

Leserbriefe

Wolfgang Hauskrecht: Warum die Schützen sauer auf Seehofer sind;Im Blickpunkt 30. Oktober

Wer mit Waffen in der Öffentlichkeit umgeht , sollte es begrüßen, das derartige Tests vorgesehen sind! Warum der Verband derartig reagiert ist für mich nicht nachvollziehbar.

Mario Mitschke

Notzingermoos

Es ist eine große Sauerei, zigtausende legale Waffenbesitzer, Sportschützen, Waffensammler und Jäger noch weiter zu diskriminieren! Jeder legale Waffenbesitzer wird sowieso ständig überprüft und bei eventuell entstandenen Gesetzesverstößen seiner Waffen entledigt. Trotz all dieser restriktiven Gesetze, die in den letzten 20 Jahren enorm und unsinnig verschärft worden sind, sind keine Verbrechen verhindert worden, denn durch legale Waffen passieren in Deutschland, Gott sei Dank, so gut wie keine Straftaten.

Jetzt werden auch noch von der Union alle sich an das Gesetz haltenden legalen Waffenbesitzer über einen Kamm geschert und kriminalisiert. Früher war das immer auf den Fahnen der roten Parteien und der Grünen gestanden.

Dass die GdP (Gewerkschaft der Polizei) dies auch noch für gutheißt, ist schon frappierend. Denn genau sie müsste wissen, was legale Waffenbesitzer alles für Voraussetzungen haben müssen, um ihrem Hobby nachgehen zu können.

Und was bringt das alles für unsere Sicherheit? Nichts! Denn Kriminelle und Terroristen halten sich, wie der Name schon sagt, nicht an Gesetze. Sie bekommen vor allem alle Waffen. Vollautomatische Waffen (die für legale Waffenbesitzer verboten sind) und alle anderen Waffen ohne Behördenkenntnis auf dem Schwarzmarkt, ganz unbürokratisch und wesentlich schneller als legal!

Michael Haas

Penzberg

Obwohl der legale Waffenbesitz von Jägern, Sportschützen und Sammlern bisher schon extrem gesichert, überwacht und kontrolliert ist, die Anzahl der Opfer im Zusammenhang mit legalem Waffenbesitz verschwindend gering ist sowie sich auch statistisch weltweit keinerlei Zusammenhang zwischen bestehendem Waffenrecht und Kriminalstatistik nachweisen lässt, planen EU und Bundesregierung einen erneuten Versuch, grundlegend die Rechte und Möglichkeiten von Waffenbesitzern zu beschneiden. Wir müssen uns gegen die unbegründete und nicht zielführende Diskriminierung gesetzestreuer Bürger in jedem Zusammenhang und in jeder Form stellen. Dies kann morgen auch andere Interessen betreffen. Die neue Waffenrechtsreform trifft aufgrund von Vorurteilen und ideologischen Doktrinen die Mitte der Gesellschaft, welche sich immer noch als Stütze der Demokratie sowie einer freien und friedlichen Zivilgesellschaft begreift. Wir tragen Regulierung und Kontrolle als sinnvolles Mittel der inneren Sicherheit mit, aber nicht die grundlegende Beeinträchtigung und Verunglimpfung unserer Interessen.

Rainer Fellner

München

Obwohl einzelne Punkte der Novellierung eines der bereits strengsten Waffengesetze durchaus Sinn machen, entsteht immer mehr der Eindruck, dass die geplanten Veränderungen vor allem gesetzes -und verfassungstreue Bürger treffen und nicht diejenigen, die eine immanente Gefahr darstellen. Der politisch motivierte, hasserfüllte oder psychisch kranke Gewalttäter wird sich von einer Messerverbotszone sicher nicht abhalten lassen. Das Darknet, der Schwarzmarkt oder der 3D-Drucker wird weiterhin illegale Waffen liefern und das Internet weiterhin Bauanleitungen für Bomben mit Zutaten aus dem Baumarkt anbieten.

Als Bürger muss man sich auch auf eine „Gesetzesstabilität“ verlassen können, Gesetze dürfen nicht einfach aus politischer Motivation, zum Beispiel um bestimmten Wählergruppen zu gefallen, laufend geändert werden. Genau das passiert aber zunehmend! Man hat das Gefühl, Gesetzesänderungen, Verbote und neue Steuern entstehen aus einer anhaltenden politischen Ohnmacht.

Wie in der Klimadebatte macht man übereilte, nicht zu Ende gedachte Schritte, die genau die politische Mitte der Bürger treffen, die Jahrzehnte lang gesellschaftspolitisch „funktionieren“, Steuern zahlen und sich nichts zu Schulden kommen haben lassen. Gefordert wären Verfassungsschutz, Nachrichtendienst, Arbeitgeber, Universitäten, Schulen, aber auch Ärzte und Therapeuten, wenn sich Persönlichkeitsmerkmale zeigen, die in Richtung Extremismus oder Gewaltbereitschaft gehen. Das verhindert aber der Datenschutz und die Schweigepflicht weitgehend. Für jede Form von Nötigung, Bedrohung und Gewaltausübung – auch auf den Autobahnen und Straßen – muss eine drastische, konsequente Strafverschärfung erfolgen, ohne Schlupflöcher!

Dr. med. Heinz Knopf

Fürstenfeldbruck