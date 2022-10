Verschlechterung unserer globalen Wettbewerbsposition

Teilen

Stimmen zur Atompolitik; Leserforum 20. Oktober

Es gibt Nachrichten, die eine Studie zitieren, die besagt, dass wir jetzt laut EU Ministerkonferenz 30 % Energie sparen sollen, statt der bisherigen 20 %.

Letztere Zahl stammt von der Bundesnetzagentur, allerdings daran gekoppelt, dass der erste LNG Terminal ab Dezember läuft und sich das Gasexport-/Importverhältnis Deutschlands nicht verschlechtert. Ansonsten drohen Gasmangellage und in der Folge Black-Outs. Gleichzeitig verkauft die Ampel, allen voran Herr Scholz, die Verlängerung der AKW Laufzeit bis April 2023 als großen Kompromiss, der uns über die Krise hilft. Tut er es wirklich?

Kein Politiker adressiert die Frage, was passiert, wenn wir ab April 2023 Gas verstromen müssen, das wir dann unter Umständen nicht haben oder zu horrenden Preisen zukaufen müssen. Gleichzeitig wird über den jetzt forcierten Ausbau der Elektrotankstellen gesprochen. Das passt alles nicht zusammen.

Es drängt sich der Eindruck auf, dass die amtierende Regierung die momentane Krise als willkommene Schocktherapie zum Energiesparen betrachtet. Man kann es auch „grüne Inflation“ auf horrendem Niveau nennen. Energiesparen ist sicherlich richtig, aber es sollte nicht zu einer schleichenden Deindustrialisierung und nachhaltigen Verschlechterung unserer globalen Wettbewerbsposition führen, denn beides ist Grundlage für unseren Wohlstand und unser außenpolitisches Gewicht im Umweltfragen. Zudem laufen wir Gefahr, dass Wähler in die Arme von Parteien getrieben werden, die empfänglich sind für vermeintlich „einfache Lösungen“, die letztlich die Mehrheit in unserem Land nicht haben will. Die deutsche Geschichte vor 90 Jahren sollte uns davor warnen. Vorausschauende Politik müsste vorsehen, dass wir umgehend für einen Übergangszeitraum von mehreren Jahren unsere Nuklearreserve hochfahren.

Das spart Dutzende Milliarden, würde den Gasverbrauch reduzieren und die Strompreise drücken. Der momentan gewählte Weg ist jedenfalls ideologisch vergiftet und gleicht einer Therapie, bei der die Anwender nicht wissen, wie und ob es der Patient überlebt. Es scheint so, dass die Liberalen die einzige Partei in der Regierung sind, die sich um unseren ökonomischen und auch sozialen Gesundheitszustand ernsthaft Sorgen macht.

Dr. Andreas Mayer

Dachau