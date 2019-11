Es ändert sich nichts

Leserbriefe

Claudis Schuri: Hier versickern Bayerns Steuergelder; Bayern 30. Oktober

Es ist doch jedes Jahr dasselbe. Der Steuerzahlerbund kritisiert die größten Steuerverschwendungen durch die öffentliche Hand. Die Herren Politiker und Beamte aber planen weiterhin einfach ins Blaue hinein. Was macht es schon, wenn das Bauvorhaben dann halt ein paar Millionen mehr kostet?

Wenn ein privater Unternehmer beziehungsweise Handwerker einen Neubau zum Beispiel einer Produktionshalle so planen würde, müsste er wohl danach seine Firma schließen. Und jeder Arbeitnehmer, der im Rahmen seiner Tätigkeit der Firma einen finanziellen Schaden zufügt, erhält entweder eine Abmahnung, wahrscheinlich aber die sofortige Kündigung, und müsste den Schaden wohl auch noch ersetzen. Nur unsere hohen Herren können mit Steuergeldern machen, was sie wollen, es drohen ja keine Strafen. Und das muss sich dringend ändern, ansonsten braucht der Steuerzahlerbund nicht jedes Jahr wieder die immensen Steuergeldverschwendungen publik zu machen, was soll das bringen? Der Bürger ärgert sich doch immer wieder aufs Neue, und ändern tut sich gar nichts.

Reinhard Paersch

Unterschleißheim