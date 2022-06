Verteuerung von erdöl- und erdgasbasierten Kraftstoffen

EU will Verbrenner-Verbot; Titelseite, Andreas Höss: Gefährliche Augenwischerei; Kommentar 9. Juni

Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Plan umsetzbar ist. Wenn schon mehr E-Autos zum Einsatz kommen sollten, dann sollte man zumindest weiterhin mehrgleisig fahren, das heißt Benziner und E-Autos, eventuell noch Dieselautos. Ich hatte ein neues Dieselauto, und auf Anraten meines Sohnes bin ich auf einen Benziner umgestiegen, weil sich auch bei Dieselautos etwas angebahnt hatte. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass sich keiner Gedanken macht, wo der Strom herkommt oder entsprechende Ladestationen angeboten werden. Aber am meisten stört mich, dass man die Kinderarbeit für die Gewinnung der Rohstoffe für Batterien nicht beachtet beziehungsweise wie Batterien entsorgt werden können.

Marika Kosyk

Münsing

Nicht der Verbrennungsmotor (beziehungsweise Gasturbine, Flugzeugtriebwerk) ist das Problem, sondern die fossilen Energieträger. Ein sinnvolles Vorgehen wäre eine schrittweise Reduzierung und Verteuerung von erdöl- und erdgasbasierten Kraftstoffen bis zum gänzlichen Verbot. Das ist in Kalifornien geplant. Im Übrigen werden wir auch in Zukunft unseren gesamten Energiebedarf wie jetzt auch nur zu circa 30 Prozent aus eigenem Aufkommen decken können und dann regenerativ gewonnene Energieträger zum Beispiel aus den Sonnengürteln der Erde importieren. Dies wird aber nicht über Stromkabel, sondern in gasförmiger oder flüssiger Form geschehen. Diese sind dann hervorragend für Verbrennungsmotoren, Gasturbinen, Flugzeugtriebwerke und Brennstoffzellen geeignet. Was hätte das für einen Sinn, diese alternativen Energieträger zurückzuverstromen? Außerdem kann man damit Energie in hoher Dichte und mit geringen Kosten speichern. Wer ist daran interessiert, dass wir uns diesen Weg verbauen?

Prof. Dr.-Ing. habil. Eberhard Drechsel

Poing