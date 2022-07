Vielfalt aushalten

Teilen

Christian Springer: GaudiWelt nach rechts gerückt; Leserforum 25. Juli

Mit dem Leserbrief von Christian Springer stimme ich vollkommen überein. Er hat einige Kabarettisten aufgeführt, die sich in der rechten Szene bewegen, das geht gar nicht. Die Frau Carolin Kebekus hat er leider nicht erwähnt, die ich als sexistisch ordinär empfinde, geht auch nicht. Ich bin an sich ein lustiger Mensch, aber anscheinend zu alt, um diesen Humor zu verstehen. Es bleiben nicht viele, die lustigen auch ein bisschen intelligenten Humor präsentieren.

Monika Kotter

Hohenlinden

Immer wieder das Gleiche, von stramm linken Kabarettisten wie Christian Springer, die die Vielfalt der Meinungen nicht aushalten. Sie bieten monoton linkes Kabarett, mit oft schon zum Gähnen langweiligem CSU-Bashing. Dann geraten sie in Neid, wenn brillante, vielfältige Kabarettisten, wie zum Beispiel Dieter Nuhr, mehr Erfolg haben als sie. Dieser nimmt nämlich rechte wie linke Gesellschaftsphänomene aufs Korn. Nuhr macht sich auch mal über die christlichen Kirchen und oder den Islam lustig. Wir sollten die Vielfalt aushalten. Die Gesellschaft ist Vielfalt und sollte auch im öffentlichen Leben und den Medien so stattfinden. Das ist es doch gerade das, was uns von unfreien Gesellschaften wie zum Beispiel die ehemalige DDR, Russland oder China unterscheidet.

Walter Herzog

Otterfing

Haltet den Dieb!? Christian Springer beklagt sich, dass „die Gaudi-Welt nach rechts gerückt“ sei und führt als Negativbeispiel u. a. auch Lisa Fitz an. Positiv (also „links“) sind natürlich Sendungen wie „Anstalt“, „Heute Show“, „Mitternachtsspitzen“ und „Schlachthof“(!). Also Sendungen, die sich mit Vorliebe unterschwellig oder offenkundig mit den Gefahren auseinandersetzen, die „Rechts“ in sich birgt. Auf einen Nenner gebracht: Springers Resümee ist: Links ist gut – Rechts ist böse. Nach dem Motto „Haltet den Dieb!“ ignoriert er die völlig einseitige und intolerante Sicht- und Denkweise dieser Sendungen und lehnt wohl wie viele seiner Gesinnungsfreunde jegliche inhaltliche Auseinandersetzung mit Andersdenkenden ab. Schade. Ein so begabter Schauspieler sollte sich nicht so offenkundig vor den linksgrünen Karren spannen (lassen). Christian Springer ist nur ein Beispiel dafür, dass in sogenannten Unterhaltungssendungen mehr politische Ideologie und sogar Hetze verbreitet wird, als echter hintergründiger Humor. Es genügt, einmal über die AfD herzuziehen, schon hat man einen Beifallseffekt. Etwas dürftig. Schade, dass es nicht mehr Männer in der Unterhaltungsbranche gibt, die den Mut haben, bei politisch brisanten Themenbereichen den Mund aufzumachen. Herr Springer, nehmen Sie sich ein Beispiel an engagierten Frauen wie Lisa Fitz, Monika Gruber oder Fürstin Gloria von Thurn und Taxis! Die schwimmen nicht mit dem Zeitgeist mit.



Otto Kellermann



Moosinning



Lesen Sie auch Auf Österreich zugehen

Sehr geehrter Herr Springer, glücklicherweise leben wir in einer Demokratie, welche bekanntermaßen von der Meinungsvielfalt lebt. Warum sollte es Kabarettisten nicht möglich sein, diese Meinungsvielfalt widerzuspiegeln? Kritiker, z. B. der Corona-Bestimmungen, des Atom-Ausstiegs oder der Fridays-for-Future-Bewegung, gibt es auch unter Fachleuten und Gott sei Dank auch unter Journalisten. Als ernsthafter Demokrat sollte man das nicht nur aushalten können, sondern ausdrücklich begrüßen. Natürlich darf bei keiner Meinungsäußerung, weder von links noch von rechts, die Würde einer Person verletzt werden. Ich hoffe, mit Ihrem Hinweis zur AfD rücken Sie die genannten Kritiker nicht in deren Nähe - denn das wäre verletzend.



Marlene Rottenkolber-Kromka



Freising