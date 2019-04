Pferd durch Esel ersetzen

Leserbriefe

Martinsgänse überfordern Veterinäramt;München 2. April

Sehr geehrte Frau Holzer, ich muss Sie bewundern. Zuerst einmal nehmen Sie den, wie Sie schilderten, immensen Papierkram auf sich, um den traditionellen, aber in vielen Fällen leider „vergessenen“ bzw. schon in „Lichterfest“ – man darf ja mittlerweile niemandem zu nahe treten – umbenannten Martinsumzug zu organisieren, und dann sind Sie noch nach Ablauf dieser Posse innerlich so gestärkt, herzhaft darüber zu lachen.

Aber, zu Ende gedacht, bleibt einem fast nichts anderes mehr übrig, denn sich zu ärgern, wäre der Vorgang nicht wert, höchstens sich zu wundern sei immerhin angemessen. Grund: Sind die Formulare, die Sie auszufüllen hatten, so missverständlich, dass sie ein normal begabter Mensch nicht richtig lesen kann, oder ist man vor Ort mit der Tatsache überfordert, Texte zu interpretieren? Dass sich ein weiterer Mitarbeiter mit der Sache befasst, wirft kein gutes Licht auf die Kommunikation besagter Stelle, außer man ist bestrebt, sich bis auf die Haut zu blamieren. Über die Rechnung von der Stadt muss man sich in Würdigung der Vorgeschichte nicht mehr wundern. Dass der Kindergarten auf den hl. Martin auf dem Pferd wegen der Auflagen verzichtet hat, ist verständlich. Ein Vorschlag zur Güte: Ersetzen Sie in diesem Jahr, falls noch mal der Wille vorhanden sein sollte, dem Brauchtum Platz zu verschaffen, das Pferd durch einen Esel. Das Veterinäramt müsste m. E. in der Lage sein, Ihnen bei der Suche behilflich zu sein.

Otto Pritzl

Ingolstadt