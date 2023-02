Wagenknecht ist eine Handlangerin Putins

Umstrittene Wagenknecht-Demo; Leserforum 28. Februar

Das ist gut ausgedrückt: Manifest der Zeitverschwendung. Ja, die Traumtänzerinnen Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer sollten zu Putin reisen, auf eigene Kosten. Sie sollten ihm auch deutlich machen, dass er so viel die ganze Welt belogen und betrogen hat, dass man ihm kein Wort glauben kann! Damit wird der Frieden, den wir alle wollen, zur reinen Farce. Die Leute, die in Berlin demonstrieren, merken es nicht, dass sie verdummen.

Helmut Kissel

Pastor i. R., Bad Tölz

Danke für die vielen Leserbriefe, die mir aus dem Herzen sprechen – abgesehen vom Leserbrief von Frau Neuling. Nicht weil sie Frau Wagenknecht Recht gibt, sondern ob ihrer Argumente, Putin und Selenskyj an den Verhandlungstisch zu zwingen und ihres Vorwurfs, Selenskyj weigere sich, mit Putin zu verhandeln. Ja, wer soll denn die beiden an den Tisch zwingen? Und soll Selenskyj dem Massenmörder die Hand reichen, als sei nichts geschehen? Träumen Sie weiter, Frau Neuling! Frau Luise Kaeser hat den Nagel auf den Kopf getroffen, der Frau Wagenknecht vorzuschlagen eine ähnliche Demo vor dem Kreml zu organisieren oder selbst in das Kriegsgebiet zu fahren, um sich vor Ort zu informieren. Aber das braucht sie ja nicht, weil sie angeblich mit Menschen telefoniert hat, wie neulich in einer Talkshow behauptet, und sich damit sehr wohl einen Überblick verschafft hat, der ausreicht, Friedensverhandlungen einzuleiten. Wie zynisch war ihre Bemerkung bei „Hart aber fair“, Gräueltaten gibt es auf beiden Seiten in einem Krieg, nach einem Einspieler einer vergewaltigten älteren Frau. An Frau Schwarzer gerichtet, die sicherlich in Frauenrechtsfragen viel erreicht hat. Viel hat sie geplappert auf der Kundgebung – jedoch hat sie kein Wort gesagt zu den Menschenrechtsverletzungen, Kinderverschleppungen und Vergewaltigungen in der Ukraine. Warum nicht? Wollte sie die Demo nicht relativieren?

Klaus Tappe

Mittenwald

Die Scheinheiligkeit von Frau Wagenknecht schreit zum Himmel! Es drängt sich mir der Gedanke auf, dass Frau Wagenknecht eine Handlangerin für Putin ist. Sie schaut sich in der Sendung „Hart aber fair“ die Berichte der vergewaltigten Frauen an und hält diese Berichte für unwahr. Hat sie den Auftrag von Putin, etwa unter dem Mäntelchen „Frieden“ Deutschland für Russland zu mobilisieren? Hätten die Menschen bei der Demo in Berlin die wahren Gedanken der Kommunistin Wagenknecht gekannt, wären 90 % nicht gekommen. Bei Frau Alice Schwarzer kam Freude auf, dass sie wieder einmal in der Öffentlichkeit stand. Aber Ahnung von Politik hat sie keine. Frau Wagenknecht sollte sich doch mit Putin treffen und den sofortigen Frieden verhandeln. Anschließend könnte sie ja dann Bundeskanzlerin des Friedens werden. Denn für Frau Wagenknecht scheint eine Friedensverhandlung eine ganz leichte Sache zu sein.

Ingeborg Deubler

Unterhaching

Frau Wagenknecht hofft auf Friedensverhandlungen mit dem Ziel, das furchtbare Leid und Sterben in der Ukraine zu beenden. Sie weiß, dass jene, die pausenlos nach mehr mörderischer Waffen plärren, gleichzeitig Kompromisse und diplomatische Verhandlungen ablehnen, Mitschuld an den ungezählten Kriegsopfern tragen. Verantwortungslos wird mit dem kostbarsten Gut, die Unversehrtheit des Menschen, vernichtend umgegangen und von beiden Seiten billigend in Kauf genommen.

Geradezu paradox ist dabei die Tatsache, dass die ukrainische sowie die russische Bevölkerung überwiegend der christlich-ortodoxen Glaubensgemeinschaft angehören. Es gibt kein Zitat in der christlichen Lehre, welches das massenhafte Morden rechtfertigen, oder gar von Schuld befreien würde. Herr Selenskyj aber, möchte erst die Waffen schweigen lassen, wenn der letzte russische Soldat von der Krim hinweg gerafft wurde, und träumt dabei von einem Endsieg. Nur Größenwahnsinnige sprechen angesichts dieser Katastrophe von einem Sieg. Indessen verneigt sich Herr Putin ohne jegliches Schamgefühl vor den russischen Gefallenen, dazwischen aber, vergießen zigtausende Mütter, Väter, Kinder der Kriegsopfer beider Konfliktparteien, bittere Tränen der unendlichen Trauer. Gebt der Diplomatie eine gerechte Chance und schafft Frieden ohne Waffengewalt.

Thomas Helmbrecht

Garmisch-Partenkirchen

Sahra Wagenknecht und ihre mitstreitenden QuerdenkerInnen sind von der Linken so weit entfernt wie ein Löwe vom Nordpol. Sie versteht sich als Friedensfürstin, ist jedoch die Chefin der Fünften Kolonne Putins in Personalunion mit der Pressesprecherin dieses Massenmörders in Deutschland. Sie hat die Lügendoktrin des Kreml so verinnerlicht, dass sie Krieg und Frieden nicht mehr auseinanderhalten kann. So weit sollte sie die Geschichte vom Dreißigjährigen Krieg bis zu den Kriegen des 20. Jahrhunderts kennen, um selbst eine differenzierte Betrachtung der Ereignisse vornehmen zu können. Ich beziehe mich hier auf ihre Äußerungen in „Hart aber fair“ vom 27. Februar.

Vergewaltigung ist nie nur ein „sexueller Übergriff“, sondern immer ein Kriegsverbrechen, von wem und welcher Seite auch immer begangen. Und Vergewaltigung zur Doktrin bzw. zur Kriegstaktik zu erheben, ist sowohl unter Stalin wie auch unter Putin ein Kriegsverbrechen, das von einem internationalen Tribunal abzuurteilen ist – auch mit Strafen, die nichts aussparen. Und der Ukraine faktisch das Recht der Selbstverteidigung abzusprechen kann nur mit blinder Gefolgschaft Russlands, Putins und seiner Kriegsverbrecher erklärt werden. Tragisch ist, dass damit auch das De-facto-Ende der Partei „Die Linke“ kurz bevorsteht, denn eine weitere Spaltung, einen weiteren Aderlass der linken Bewegung wird diese Partei wohl nicht überleben.

Es bleibt zu hoffen, dass das russische Volk doch noch aufwacht und sich von seiner verbrecherischen Führung trennt – nicht durch Verhandlungen, sondern mit Kraft und Durchsetzungskraft. Und hoffentlich folgt Sahra Wagenknecht dem Lockruf des AfD-Mephisto Björn Höcke und tritt seiner Partei bei. Dann hätte sie wenigstens endgültig ihre politische Heimat gefunden – in engem Schulterschluss mit Querdenkern, Reichsbürgern, Verschwörungstheoretikern, Ahnungslosen und anderen aufrechten Demokraten.

Dieter Klug

Wolfratshausen

Inzwischen habe ich begriffen, was die beiden Damen Wagenknecht und Schwarzer beabsichtigen. Nach außen hin führen sie sich als Friedens-Engel auf, aber in Wahrheit beabsichtigen sie, die ohne Waffen wehrlose Ukraine an den kriminellen Gräueltäter Putin als Geschenk zu überreichen. Wagenknecht und Schwarzer mahnen unermüdlich und die Tatsachen verschleiernd Verhandlungen mit Putin an, aber Putin wäre nur unter einer Bedingung zu Verhandlungen bereit, nämlich wenn sie ausschließlich die Kapitulation der Ukraine sicherstellen würden. Das bedeutet: Putin verhandelt nur über ein Ende der militärischen Unterstützung des Westens für die Ukraine sowie das Zugeständnis der Ukraine, von Russland vereinnahmt werden zu wollen. Nach diesen Verhandlungen wird Putin in derselben Art und Weise mit Moldawien, Georgien, Estland, Litauen etc. verhandeln. Erst danach wird Wagenknecht, Schwarzer und Konsorten zufrieden ihr Ziel erreicht haben. Scheinheiliger und verlogener geht es wirklich nicht mehr.

Gudrun Moll

Gräfelfing

Sehr geehrte Frau Wagenknecht, sehr geehrte Frau Schwarzer, ob 13 000 oder 50 000 Demonstranten Ihrem Aufruf für Friedensgespräche im Ukrainekrieg gefolgt sind, ist wohl untergeordnet. Ich möchte Sie und all Ihre Mitstreiter nur fragen: Wofür hätten Sie demonstriert, wenn Sie Ukrainerinnen wären? Wenn Ihre Familien im Kriegsgebiet wären? Wenn Ihre Toten dort begraben wären?

Sie gehen alle nach der Demo in Ihre warme Wohnung, in Ihr wunderschönes Haus, mit mehr oder weniger Luxus ausgestattet, aber sicher mit laufender Heizung, Strom, fließendem Wasser und was eben sonst noch zu einem kuscheligen Heim und einem normalen Alltag gehört und genießen den Erfolg Ihrer Demo. Ja, es sollen Friedensverhandlungen stattfinden! Es soll zum Wohle der leidenden Bevölkerung Frieden geschlossen werde! Aber es muss ein gerechter Friede sein! Friede ist mehr als das Ende der Kampfhandlungen. Friede, echter Friede, kann nicht ohne Gerechtigkeit erreicht werden. Das heißt aber auch: Täter müssen sich ihrer Verantwortung stellen! Bitte, denken Sie bei Ihrem nächsten Friedensaufruf auch darüber nach!

Beate Höß

Großseeham