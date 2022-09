Wann kommt Strom aus der Steckdose?

Habecks Plan funktioniert nicht; Leserforum 10./11. September

Ich war begeistert, dass in vielen Leserbriefen der Weiterbetrieb der letzten verbliebenen AKW gefordert wurde; zeugen sie doch von noch gesundem Menschenverstand. Es bedarf keines Wirtschaftsstudiums in Zeiten solcher Gasknappheit und deren Folgen, um zu wissen, dass alle noch vorhandenen Ressourcen, speziell, die verbliebenen AKWs herangezogen werden müssen, um nicht nur unseren Wohlstand, sondern Arbeitsplätze und den Frieden zu sichern.

Unser Wirtschaftsminister Habeck „buckelt“ vor den Scheichs in Katar, handfeste Verträge schließen aber die Italiener ab. Kanzler und Wirtschaftsminister handeln in den USA und Kanada teure Flüssiggasverträge aus, ohne eigene Terminals (werden frühestens in zwei Jahren fertig) und – noch schlimmer – genug Tanker zur Verschiffung zu haben. Gleichzeitig aber sollen die letzten drei AKWs abgeschaltet beziehungsweise im Standby-Modus gehalten werden.

All dies sowie das Geschrei von dem Verschulden dieser katastrophalen Verhältnisse durch die letzte Regierung, obwohl die SPD mitentschieden hat und wissend, dass diese das Resultat von Fukushima waren und dem damaligen „Mainstream“ geschuldet waren (Wahlerfolg in Baden-Württemberg), helfen unserem Wirtschaftsstandort und den privaten Haushalten wenig. Wenn uns Russland kein Gas mehr liefert, der „ Flatterstrom“ und die stinkende Kohle unseren Energiebedarf nicht gewährleistet, kann mit Biogas und Atom billige Energie unterstützend helfen.

Gabriele Kögl

Schliersee

Statt sichere Kernkraftwerke weiter laufen zu lassen, sollen wieder alte Kohlekraftwerke ans Netz. Auf der einen Seite werden absurd-lächerliche „CO2-Fußabdrücke“ (grammgenau!) veröffentlicht, auf der anderen Seite spielen jetzt ein paar Millionen Tonnen CO2 plötzlich keine Rolle mehr.

So brutal es klingt: Wir brauchen anscheinend erst einen flächendeckenden mehrtägigen europaweiten Blackout, damit auch der letzte Träumer verinnerlicht, dass Strom nur dann aus der Steckdose kommt, wenn zeitgleich und in gleicher Höhe jemand irgendwo den Strom ins Netz einspeist, auch bei Windstille, auch bei Dunkelheit.

Paul Dlugosch

Saulgrub

Sybille Zeeb: Habeck- Kritiker machen es sich zu einfach; Leserforum 16. September

Wenn man liest, dass Frankreich Gas- und Stromtarife begrenzt und das zu erschwinglichen Strom- und Gaspreiserhöhungen für seine Bürger führt, kann ich im Gegensatz zur Leserbriefschreiberin die Kritik an Herrn Habeck schon verstehen. So einfach geht das in anderen Ländern, aber nicht bei uns im Land der höchsten Benzin-, Gas- und Strompreise.

Der Verdacht kommt auf, dass die grüne Ideologie, die ja die Bundesregierung dominiert, gerade diese Preise befördert, um ihre Ziele zu erreichen. Ebenso kommt die Befürchtung auf, dass aufgrund der besonderen Deckelungen und Regeln in anderen EU-Ländern, die ihre Bürger wirksam vor Überteuerung schützen, dies dann auch aus EU-Umschichtungen mitbezahlt wird, die wir dann hauptsächlich mitbezahlen und somit dann zweifach die Dummen sind.

Walter Herzog

Otterfing

Marc Beyer: 65 Milliarden gegen die Wut der Straße; Im Blickpunkt 5. September

Noch nie in der Nachkriegsgeschichte war unsere Regierung mit ihrem Bundeskanzler so umstritten wie diese jetzige Ampelregierung. In nur 22 Stunden Schnellverfahren haben die Mitglieder des Koalitionsausschusses ein Entlastungspaket mit 65 Milliarden Euro Volumen für das geschundene Deutschland „gezimmert“ und durchgewunken. Nach Meinung von Experten, Fachleuten und Opposition sehen diese darin nur Mogelpackungen, die völlig am nötigen Bedarf von Familien und Volkswirtschaft vorbeigehen. Normalbürger und Unternehmer wissen nicht, wie sie künftig die stetig steigenden Lebenshaltungskosten und Energiekosten bezahlen können.

Der Öl- und Benzinpreis ist seit Monaten gesunken, Arbeitnehmer und Wirtschaftsunternehmen, vom Auto abhängig, werden an den Tankstellen von den Ölkonzernen gewissenlos mit zu hohen Preisen abgezockt. Unsere Regierung unternimmt dagegen nichts.

Die stetig steigenden Preise lassen zwangsläufig die Steuereinnahmen zigmillionenfach steigen. Aber das ist für unsere Regierung kein Grund, diese Milliarden Euro dem deutschen Volk zurückzugeben. Es ist absehbar, dass selbst unbescholtene Bürger deshalb in naher Zukunft noch auf die Barrikaden gehen werden. Wirtschaftsminister Habeck ist seit Beginn seines Mandats beratungsresistent und total überfordert.

Außenministerin Baerbock verteilt weltweit deutsche Steuergelder und hat klar gemacht, dass deutsches Aufbegehren dagegen sie kalt lässt. Der an Erinnerungslücken leidende Bundeskanzler Scholz ist unfähig, die zerstrittenen Parteien seiner Regierung zum Wohle Deutschland zu befrieden, zu einigen und zu führen.

Willi Wolf senior

Haar