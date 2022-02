Warnung vor einem Bürokratiemonster

Grüne wollen Reparatur- Bonus; Titelseite 10. Februar

Die Meinung eines Handwerkers: Der Grünengilde kommt jetzt die große Erleuchtung. Der Staat soll plötzlich mit einer lächerlichen Sonderprämie von 200 Euro helfen, die „Wegwerfgesellschaft“ zur Umkehr zu bringen. Es darf gelacht werden, werte Grüne! Es darf über eine so späte Erleuchtung Ihrerseits gelacht werden. Dieses traurige Phänomen kennen Handwerker, Reparaturbetriebe wie auch der Handel schon lange. Die Hersteller haben früher auf Langlebigkeit ihrer Waren Wert gelegt, man bekam als Reparaturhandwerker auch noch nach 20 Jahren und länger diverse Ersatzteile für Groß- und Kleingeräte.

Heute sind wir Handwerker ja schon einmal positiv überrascht, wenn man ein Ersatzteil noch nach fünf Jahren bekommt. Die Hersteller fertigen zur Gewinnmaximierung nur noch für die gesetzliche Garantiezeit von zwei Jahren. Wenn man Glück hat, überleben diverse Geräte diese Garantiefrist unbeschadet.

Ich glaube kaum, dass durch eine erneute Gesetzesvorlage die Hersteller dazu veranlasst werden, ihre Produktvielfalt sowie langlebigere Qualität anders zu gestalten. Es wird bestenfalls, wie so viele neue Gesetze, nur ein weiteres Bürokratiemonster geschaffen, mehr nicht. Ein politisches Scheingefecht der Grünen, also.

Alois Sepp

München

Es ist schon erstaunlich, wie hoch die skill gap (Befähigungslücke) unserer Politiker bei Digitalisierung, Elektrotechnik und nun beim E-Schrott ist. Wem gehört der Müll eigentlich? Das ist geregelt, und so sind die zu entsorgenden Geräte über die Wertstoffhöfe zu entsorgen (anders beim Gewerbe). Leider landen immer noch sehr viele Kleinteile (Handgeräte) in der Restmülltonne. So werden täglich Tonnen von hochwertigen Edelmetallen (Kupfer, Gold, Silber und Aluminium) schlicht verbrannt.

Die wenigsten Geräte haben echte Defekte, sondern haben ihre Nutzungsdauer erreicht. Man will ja Komfort, Bequemlichkeit und – wen wundert es? – ja auch noch Energie sparen und das Klima retten. Das eigentliche Problem beginnt also bei den Entsorgern. Die Teile müssen innerhalb einer Kommune in ihre Bestandteile zerlegt werden, um die Rohstoffe zu sichern. Rückfragen nach Ersatzteilen sind zu erfüllen. Eine Ausfuhr nach Afrika hat zu unterbleiben. Die wenigen Geräte, deren Nutzungsdauer verlängert wird, wären der berühmte Tropfen im Starnberger See.

Dass unsere chinesischen Lieferanten etwas mehr Entwicklungstempo haben, liegt an der Begeisterung für Stromsachen, während unsere Kinder noch mit dem Ball spielen. Das Thema wäre natürlich museumsreif für eine Präsentation.

Werner Gugetzer

München