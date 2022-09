Was haben die Sitzungen des Synodalen Wegs gebracht?

Den Synodalen Weg mit Gebet begleiten; Leserforum 14. September

Missbrauch ist ein unsäglicher menschlicher Abgrund und mit allen Mitteln zu bekämpfen. Hier nur vorwiegend auf die Kirche einzuprügeln, ist zu kurz gegriffen und ungeeignet. Die Flut der kirchenkritischen Veröffentlichungen in den Medien ist wenig zielführend. Häufig geht es dabei kaum um konstruktive Beiträge. Wo bleibt eine laute Stimme der Ermutigung und Anerkennung für die vielen Priester, Ordensleute und Laien, die unverdrossen täglich ihren Dienst tun? Wo bleibt hier der Fokus vieler Bischöfe? Mir sind im persönlichen und beruflich medizinischen Bereich nur positive Persönlichkeiten aus dem kirchlichen Umfeld begegnet – ein Grund zur Dankbarkeit. Kernaufgabe der Kirche ist und bleibt, das einmalige Heilsangebot des christlichen Glaubens zu vermitteln und Hilfestellung zum Leben anzubieten. Der Bedarf ist sehr groß. Hinter ihrem hohen Anspruch wird sie in der Welt immer zurückbleiben müssen, da sie aus Menschen besteht. Das heißt aber nicht, sie soll oder darf den hohen Anspruch aufgeben.

Dr. Ilse Kellermann

München

Claudia Möllers: Es geht um die Zukunft der Kirche; Kommentar 10./11. September

Von Anfang an war der Synodale Weg auf Sand gebaut. Er ist das Konstrukt von überwiegend kirchlichen Mitarbeitern, Funktionären, Vorsitzenden von zahllosen Verbänden, jedenfalls nicht von gewählten Vertretern des pilgernden Volkes. Frau Möllers empfiehlt den Bedenkenträgern, ihre Widerstände – könnten es vielleicht Gewissensentscheidungen sein? – früher zu äußern. Was würde es ändern? Oder darf man keine eigene Meinung haben, dem eigenen Gewissen folgen? Muss man, um nicht für den Rest des Lebens dafür gescholten zu werden, sein Gewissen an der Garderobe abgeben? Manches deutet darauf hin. Was hat der Aufwand der bisherigen vier Sitzungen gebracht? Hauptsächlich eine Bitte (!) an den Papst, den Dienst der Frauen in der Kirche erneut zu prüfen, was er ohnehin macht, und nur so – nach der Änderung auf Bitte – ging der Antrag in der Abstimmung durch. Des Weiteren ein Hinweis an Rom, den Katechismus in Bezug auf die Homosexuellen zu ändern und die Trans zu ergänzen, die bisher fehlen, sowie der Beschluss das Arbeitsrecht so zu ändern, dass der Familienstand keinen Einfluss auf das Beschäftigungsverhältnis mehr hat. Hätte das nicht auch mit geringerem Verbrauch an Kirchensteuermitteln erreicht werden können? Von der von Papst Franziskus in seinem Schreiben an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland angemahnten Evangelisierung habe ich kein Wort gelesen. Bätzing nennt die geringen Erfolge jetzt „wichtige Entscheidungen mit Signalwirkung“. Mit anderen Worten: Das Ergebnis sind Vertröstungen.

Marlene M. Müller

Garmisch-Partenkirchen