Leserbriefe

Bayern will Wasserstoff-Technologie ausbauen: Politik 6. September

Der Zeitpunkt für diese Technologie ist super. Die Kernkraftnutzung wurde von Angela Merkel von heute auf morgen aufgekündigt. Nicht nur der Reaktorunfall in Japan, auch unsere Quengler haben dazu massiv beigetragen. Als Nächstes kam der Kohleausstieg. Mitteldeutsche Länder wurden dadurch beinahe innerlich zerrissen. Nun lässt der Boom für Windenergie ebenfalls rasch nach.

Nun will Markus Söder ein Leuchtturmprojekt in Bayern fördern. Bayern solle zum führenden Standort bei der Fertigung von Wassersoffschlüsseltechnologien beitragen, wie Speichermedien und Brennstoffzellen. Wasserstoff ist zudem eine große Chance, in Zukunft Kohlendioxid massiv zu reduzieren. Die bayerische Staatsregierung könnte auf diese Weise auch einen riesigen Wachstumspfad für High-Tech-Produkte anschieben.

Dr. Hubert Bauer

Markt Schwaben