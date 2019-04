Neuer EZB-Präsident

Leserbriefe

Marcus Mäckler und Alexander Weber: EU-Machtkampf – offen und verdeckt; Politik 16. April

Als Bayer wäre man natürlich sehr stolz, wenn Manfred Weber EU-Kommissionspräsident werden würde. Marcus Mäckler und Alexander Weber beschreiben allerdings in ihrem sehr informativen Artikel zahlreiche Faktoren, die dazu führen könnten, dass es anders kommt.

In einem solchen Fall sollte Deutschland unbedingt versuchen, den ebenfalls im Herbst dieses Jahres frei werdenden Posten des Präsidenten der Europäischen Zentralbank zu besetzen. Diese Position ist mindestens ebenso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, als die des EU-Kommissionspräsidenten. In der Euro-Krise zeigte sich, dass der wichtigste Akteur nicht der EU-Kommissionspräsident war, sondern der Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi. Kein Geringerer als der ehemalige Bundesbank-Vizepräsident Prof. Dr. Franz-Christoph Zeitler formulierte einmal, dass „der EU-Kommissionspräsident das Wetter beeinflusse, der Präsident der EZB aber das Klima“, was nichts anderes heißt, als dass im wichtigsten EU-Politikfeld, nämlich der Geldpolitik, die Europäische Zentralbank den Taktstock schwingt und sonst niemand.

Nach all den Jahres der EZB- Politik des lockeren Geldes, des an sich unerlaubten Aufkaufens von gewaltigen Summen an Staatsanleihen und der Null-Zinspolitik, wäre es mehr als angebracht, wenn nun ein Finanzfachmann die Führung dieser wichtigen Institution übernehmen würde, der eine ausgesprochen stabilitätsorientierte Linie verfolgt. Nach Lage der Dinge wäre hierzu am besten der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, geeignet. Er würde eine Mammutaufgabe übernehmen, aber er könnte es schaffen, die EZB wieder in ein ruhigeres Fahrwasser zu lenken.“

Ludwig Mailinger

Miesbach