Wenn die Muttersprache zur Fremdsprache wird

Christine Mahlich: Gendersprache bei Audi; Leserforum 17. Juni

Ich bin ein „alter, weißer Mann“, der in seiner Kindheit M.....köpfe und gelegentlich auch ein Z.....schnitzel gegessen hat. Als begeisterter Karl-May-Leser bin ich mit Geschichten von N.....- und I.....häuptlingen groß geworden. Ich verfolge mit zunehmendem Befremden die Entwicklung in unserer Sprache oder besser Gesellschaft.

Diskriminierende Wörter müssen gesucht, gefunden und unter allen Umständen ausgemerzt werden. Es muss ggf. auch mit juristischer Unterstützung dagegen vorgegangen werden. Das Ganze bitte auch gendergerecht. Mit einer gewissen Belustigung höre ich dann, dass sich ein schwarzer Mitarbeiter einer Firma aus Spaß selbst als „Quotenn....r der Firma“ bezeichnet. Nehmen es die Betroffenen vielleicht manchmal gelassener als der Rest der Gesellschaft? Jetzt sind die Affenpocken dran. Das geht ja gar nicht, dass man eine Krankheit mit einer Tierart in Verbindung bringt!

Was machen wir bitte mit Schweinepest, Rinderwahnsinn und Geflügelgrippe? Da ist dann aber auch Handlungsbedarf! Ja, wie schaut es mit der Spanischen Grippe aus? Das kann nicht sein, dass man eine ganze Nation mit einer Krankheit in Verbindung und dadurch in Misskredit bringt.

Wenn wir schon dabei sind unsere Sprache komplett umzukrempeln, bin ich auch dafür, dass wir etwas gegen den alltäglichen Kannibalismus machen. Wie kann es sein, dass wir in unserer hochzivilisierten Gesellschaft immer noch Hamburger, Regensburger, Frankfurter und Wiener essen? Kommt es irgendwann zu internationalen Verwerfungen, wenn wir weiterhin Amerikaner essen? Ich bin überzeugt, dass sich auch hier genügend Gründe finden lassen, um diese Wörter abzuschaffen.

Otto-Normalverbraucher (Vorsicht! Ist das auch schon diskriminierend?) hat immer größere Schwierigkeiten sich in der deutschen Sprache korrekt - was immer man auch darunter verstehen mag - auszudrücken. Das Problem muss unbedingt akademisch angegangen werden und es braucht einen neuen Lehrstuhl und Studiengang, um die Veränderungen in unserer Muttersprache korrekt umzusetzen und in den Schulen zu unterrichten. Apropos, Muttersprache? Sprechen meine Kinder meine Sprache nicht?

Also bitte eine gendergerechte Umsetzung bei der auch Vatersprache berücksichtigt wird. Weil wir gerade dabei sind: Vaterland. Gibt es keine Mütter, die ihren Kindern Ländereien vererben? Wo soll das noch hinführen? Ich kann oft nur noch verständnislos den Kopf schütteln und habe immer mehr den Eindruck, dass ich mich bei dieser Entwicklung in der deutschen Sprache, meiner Muttersprache, nicht mehr heimisch fühle. In diesem Sinne kann oder soll sich jeder so seine eigenen Gedanken machen.

Ich weiß, das ist jetzt alles nicht gendergerecht ausgedrückt, aber das ist halt mal die Sprache, mit der ich groß geworden bin. Abschließen möchte ich mit zwei Zitaten: Freiherr vom Stein, 1757 - 1831, Staatsreformer „Wer alles regeln will, regelt nichts.“ Helmut Schmidt, 1918 - 2015, ehemaliger Bundeskanzler „Diesem Land täte manchmal etwas mehr Gelassenheit gut.“

Günther Plock

Ottershausen