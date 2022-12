Werteorientierter Fußball und Politik

Teilen

Fußball-WM in Katar; Leserforum 3./4. Dezember

Die WM-Teilnahme Deutschlands in Katar war ja nun ein glatter Fauxpas. Sagen wir es mal ironisch: Wir sind so hoffnungsvoll mit einem bunten Flieger und aufgedruckter Message in die Wüste gestartet – endlich soll die arabische Welt am deutschen Moralwesen genesen. Und dann auf dem Platz die Armbinden und der neue deutsche Gruß – diesmal das Hand-Mundvorhalten. Igitt. Ein Blick in die Geschichtsbücher hätte genügt. Das hatten wir doch schon mal, kam damals schon nicht gut in der Welt an. Beim Abflug haben uns dann die Kataris richtig verhöhnt – völlig zu Recht.

Hubert Sandtner

Oberding

Für mich war die WM schon gelaufen, als ich das Trikot der Deutschen gesehen habe. Wie kann man sich nur so ein hässliches, traditionsfeindliches Teil überziehen. Das hätten schon die Ministranten in der Kirche nicht angenommen. Was sollen der breite schwarze Streifen und die Hand/Mund-Geste symbolisieren? Vielleicht ist es ein zukünftiges Schwarzes Brett für politische Ansagen wie „haltet einfach den Mund ihr Bürger“. Wie schön war da das Trikot der Argentinier anzuschauen, einfach, schön und traditionell. Sehr gut, dass das deutsche Team nicht mehr dabei ist. Mannschaft zu sagen, ist wohl auch nicht mehr so richtig gewollt. Ansonsten bedanke ich mich für den Beitrag von Dr. Karl-Udo Hübner.

Dr. Ernst Sauer

Gelting

Ein Teil der Ursache für das vorzeitige Aus unserer Mannschaft lag auch im Verhalten der Politik und der Medien, die den Ideologen aus Berlin eine Plattform für deren Ziele geschaffen haben. Beteiligt war auch der unfähige DFB, der aus der Pleite 2018 bei der WM in Russland nichts dazu gelernt hat. Dort wurde die Mannschaft als Instrument gegen Putin missbraucht, im Vorfeld massiv verunsichert.

Erst Recht, als Mesut Özil und Ilkay Gündogan sich mit dem bösen Erdogan haben ablichten lassen. Ein gefundenes Fressen für die Politik und die Medienwelt in Deutschland. Schon dort hätte der DFB Nägel mit Köpfen machen und die Mannschaft schützen müssen. Das Ergebnis dieser WM ist ja bekannt. Vier Jahre später ein vergleichbares Szenario mit gleichem Ausgang. Seit Jahren waren auch der Austragungsort und die Zustände in Katar bekannt und wieder zu Beginn der WM betrat die Politik die Bühne, um ihre Ideologien auf den Rücken unserer Sportler voranzutreiben.

Die Mehrheit der Deutschen hat von der feministischen Innen- und Außenpolitik die Nase gestrichen voll, kann das tägliche Rauf und Runter ihrer Schlagwörter nicht mehr hören. Diese Politik nervt auch die Sportler, stört die Konzentration auf wichtige Ereignisse, erst Recht, wenn sie bis in die Mannschaft hineingetragen werden. Politik hat im Sport nichts zu suchen und darf nicht als Spielball für politische Ziele missbraucht werden, auch nicht von politisch motivierten Medien.

Das Bild, dass die Herren vom DFB auch bei dieser WM- Pleite abgegeben haben, ist für so einen großen Verband beschämend und muss dringend reformiert werden. Wie heißt es so bezeichnend: Der Fisch fängt immer vom Kopf her an zu stinken. Beim DFB ist der sinnbildlich aber schon verfault.

Horst Breitenherdt

Assling

Mit der Vorgabe der grünen werteorientierten Außenpolitik à la Baerbock hat jetzt auch der deutsche Fußball Nachahmer gefunden. Diese Orientierung wird hierzulande durch unsere Regierungsvertreter und leider auch durch die Massenmedien mit Katar-Bashing reichlich aufgeheizt. Dass der Deutsche Fußball-Bund samt Spieler, die ja nur Mitläufer sind, sich vor diesen Karren spannen lässt, ist bedauerlich und zeugt von keinem guten Selbstbewusstsein. Sport ist Sport.

Auch fehlt es, wie gewöhnlich, an Bescheidenheit der DFB-Granden, wenn im Vorfeld großspurige Voraussagen gemacht werden, wie – man käme bis zum Halbfinale. Es wäre deshalb angebracht wenn man sich mit lächerlichen Gebärden am Spielrand zurückhält und zuerst Leistung zeigt. Alles in allem fehlt es den Deutschen, wie schon immer, an Fingerspitzengefühl speziell auf internationaler Bühne. Die Anzeichen der deutschen Mannschaftsmittelmäßigkeit samt viel Hansi und wenig Flick waren schon vor der WM sichtbar.

Das gesamte Gebaren der Deutschen gegenüber dem WM-Ausrichter Katar hat Deutschland im Ausland und speziell in den arabischen Ländern sehr geschadet. Dass quasi zur gleichen Zeit der Wirtschaftsminister sich vor der katarischen Regierung niederkniet und um Gas bittet, ist nicht werteorientiert sondern rein Interessen bezogen, oder?

Manfred Lipa

Rottach-Egern

Es war eigentlich klar zu erwarten, klarer als 2018, dass die deutsche Elf nicht gut spielt bzw. weit kommt im Turnier. Aber ihr vorzuwerfen, sie hätte nicht den Funken überspringen lassen und hätte sich nur um Regenbogenfarben gekümmert, ist höchst ungerecht. Was sollte sie machen? Welcher Funke?

Wir Fans werden doch seit Monaten politisch und medial aufgefordert, die WM irgendwie zu boykottieren. Es machten fragwürdige Umfrageergebnisse die Runde, wie viel Prozent die Fußballberichterstattung nicht schauen wollen. Diese Prozente stiegen natürlich täglich. Plötzlich tauchten in den Bundesligastadien Boykottplakate auf. Wir sind doch regelrecht Fußball kastriert worden. Und das alles, weil wir Deutschen wieder einmal die ganze Welt missionieren müssen. Was blieb da den Nationalspielern übrig? Sollten sie sich gegen den gesellschaftlichen Mainstream stellen? Also mussten sie die Nummer mit der Armbinde bringen. Machten ja auch viele europäische Teams mit, die plötzlich alle verschwunden waren. So ein Zufall. Und die dummen Deutschen standen alleine im Flur. Wo ist da noch ein Funke? Alle anderen Nationen feiern eine für sich mehr oder weniger fröhliche WM. Tausende Zuschauer aus aller Welt. Wir Deutschen sitzen schmollend in der Ecke und dürfen uns verhöhnen lassen

Und in Katar wird sich nichts ändern. Gar nichts. Wir können halt einfach nicht jeden von unserer geliebten Diversität überzeugen. Erst recht nicht, wenn der stellvertretende Kanzler Habeck beim Diener für Gas fast vorne überkippt.

Rolf Koch

Garmisch-Partenkirchen