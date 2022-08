Wertschätzung

Andreas Höß: In jedem zweiten Betrieb fehlen Fachkräfte; Wirtschaft 3. August

Wenn man es ehrlich betrachtet, ist es doch schon seit den 90er-Jahren so, dass ein Großteil der Eltern ihre Kinder möglichst am Gymnasium sehen will. Auch wenn die schulischen Leistungen vor dem Übertritt eher auf Real- oder Hauptschule hinweisen, wird schon mit Nachhilfe und Leistungsdruck gearbeitet. Handwerkliches Geschick im Bereich Werken oder Hauswirtschaft wird in den Lehrplänen sowieso kaum berücksichtigt.

Jeder sollte im Bezug auf seine Fähigkeiten die Schulzeit möglichst gut absolvieren und sich nicht später daran mit Grausen erinnern müssen. Unser Bildungssystem ist sehr durchlässig. Auch mit einem Meistertitel kann man später noch studieren. Ich habe damals in der Realschule einige Mitschüler gesehen, die eigentlich überdurchschnittlich begabt waren, aber wegen nur eines einzigen Fachs (meist Englisch) von der Schule geflogen sind. Doch auch diese haben später im Berufsleben ihren Weg gemacht, teils bis hin zu höheren Positionen. Wir brauchen diese Menschen dringend. Und man soll sie auch wertschätzen genauso wie geistig Hochbegabte, die keinen Nagel in die Wand bekommen. Alternativ schreien wir nach der Zuwanderung von ausländischen Fachkräften. Auch sie brauchen Wohnungen und Infrastruktur jedweder Art. Ob sie nicht in ihren eigenen Ländern wertvoll und wichtig sind, scheint niemanden zu kümmern. Man wird umdenken müssen.

Helmut Majstorowitsch

Polling