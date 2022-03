Wie weit geht Putin?

„Psychopath Putin“; Leserforum 9. März

Die Vorstellung, dass ein mörderischer Angriffskrieg gegen ein friedliches, souveränes Land, der auch vor Zivilisten nicht haltmacht, von der Entscheidung eines einzigen Menschen abhängt, ist unerträglich. Was geht in Wladimir Putin vor? „Wovor hast du Angst?“, fragte der ukrainische Präsident Selenskyj provozierend respektlos den Kremlherrn kürzlich in einem seiner Videos. Zwei mächtige Männer, die verschiedener nicht sein könnten: Der eine locker, kommunikativ, den Menschen zugewandt, der andere starr, abweisend, betont staatstragend. Es ist im Grunde die Frage nach dem Geisteszustand des seit Jahren in selbst gewählter Isolation lebenden, einsam gewordenen Mannes Wladimir Putin. Zu denken gibt sein von den Spuren des Alters gedemütigter notorischer Männlichkeitskomplex - Putin lässt sich regelmäßig straffendes Botox injizieren -, seine große Angst vor einer Corona-Infektion, seine Angst vor sachlicher Kritik, vor innerlich freien Menschen, wie Wolodymyr Selenskyj einer ist und auch der in einem sibirischen Straflager weggesperrte Alexej Nawalny, seine Angst vor der Wahrheit, die zur Lüge umgemünzt wird und inzwischen zu einem mit drakonischen Strafen belegten Verbot sachlicher journalistischer Berichterstattung führte. Sogar zu Zeiten der kommunistischen Sowjetunion war freier Journalismus in Russland nicht derart bedroht. Der frühere autoritäre Staat Putins ist durch den Bruch des Völkerrechts und den russischen Überfall auf die Ukraine zu einem totalitären Staat geworden. Russland unter der Führung eines womöglich paranoiden Präsidenten gilt inzwischen international als Paria unter den Völkern dieser Erde. Die Verantwortung dafür trägt Putin, nicht sein Volk.

Karin Motz-Glasow

Schongau

Herrn Mischkulnigs Leserbrief stimme ich in allen Punkten zu, nur in einem nicht: Putin als Moskauer Napoleon zu bezeichnen dürfte den Franzosen einer Ehrverletzung gleichkommen. Napoleon war tapfer, er hat seine Armeen begleitet und an der Front mitgekämpft. Putin hingegen gibt nur Befehle zum Töten und stellt seine Männlichkeit mit Judo-Kämpfen zur Schau, von denen man nicht weiß, ob sein Gegner nur dem eventuellen Befehl, sich von ihm auf die Matte werfen zu lassen, Folge leistet. Frau Hübners Leserbrief hingegen kann ich nicht zustimmen! Ich glaube, Putins Ziel ist es, so nach und nach ganz Europa, Afrika und womöglich die arabischen Länder - in Syrien hat er sich ja schon wie eine Spinne ins Netz gesetzt - in seinen Machtbereich zu zwingen. Leider hat sich der Westen viel zu lange und - aus energie-sichernden Gründen - auch zu gerne dem Sprichwort „Kommt Zeit, kommt Rat“ unterworfen. Wir wären besser beraten gewesen, hätten wir nach der Krimannexion das Sprichwort „Wehret den Anfängen“ befolgt. Und noch etwas: Präsident Biden hat viel zu oft betont, dass die Nato bei einem Überfall Russlands auf die Ukraine nicht militärisch eingreifen wird. Dies hätte man ja mit den Nato-Ländern verabreden können, ohne es publik zu machen, denn damit übergab man Putin einen Freibrief, die Ukraine zu bombardieren.

Annemarie Fischer

Wielenbach

Der Klügere gibt nach. Dazu kann ich nur sagen: So lange bis er der Dumme ist. Meine Meinung, zu: Kommt Zeit, kommt Rat. Der Teufel holt seine Leute erst zu sich, wenn sie zu schwach sind, um ihm noch zu dienen. Bis das aber eintrifft, entsteht für alle betroffenen Mitmenschen ganz sicher noch sehr viel Leid. Alle Ehre für Frau Baerbock. Sie ist im gesamten Westen die Einzige, die den Mut hat, dieses Unrecht öffentlich, laut und deutlich beim Namen zu nennen.

Leonhard Prummer

Markt Indersdorf

Ist ein Nato-Beitritt einen Krieg wert? Wie gefährdet was die Freiheit der Ukraine durch Russland? Im Donbas leben angeblich mehr Russen als Ukrainer. Die Interessen dieser Russen wurden angeblich von den ukrainischen Regierungen nicht entsprechend berücksichtigt, sodass Abspaltungsbestrebungen zu einem Konflikt führten. Die ukrainischen Regierungen waren in den vergangenen acht Jahren nicht in der Lage oder willens, den Konflikt auflösen. Möglich gewesen wäre eventuell eine Selbstverwaltung wie im Südtirol oder eine Volksabstimmung wie im Kosovo. Wir haben nun 30 Jahre keinen Kommunismus in Russland und trotzdem wird dieses Land immer noch angefeindet. Ehemalige Vasallen wie Polen und die baltischen Staaten sind trotz gegenteiliger Zusagen heute Mitglied der Nato und der EU. Es scheint verständlich, dass sich Russland durch eine nochmalige Erweiterung der Nato bedroht fühlt. Wer kann sich noch erinnern an den Rückzug der UdSSR in Kuba zur Vermeidung eines Krieges mit den USA im Jahr 1962?

Martin Walter

Otterfing

Niemand hat das Recht, ein anderes Volk wie das ukrainische zu überfallen, zu beschießen, Frauen und Kinder leiden zu lassen und zu töten, durch nichts zu rechtfertigen. Putins Befürchtung ist die Demokratie, die rechtsstaatliche Entwicklung, die bei den jüngeren Generationen immer mehr eingefordert wird. Putin muss man als sehr gefährlich einstufen, er führt Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Die Welt wundert sich über Putin - seit seinem Machtantritt verfolgt er eine aggressive Politik, vom Krieg von Tschetschenien, den Einmarsch in Georgien, die Besetzung der Krim. Der Krieg in der Ukraine geht in die zweite Woche im Norden, Osten und Süden des Landes wird erbittert gekämpft. Es ist kein Krieg zweier Völker, sondern zweier Staaten, die quasi mehr oder weniger diesen selben Ursprung und die gleiche Geschichte haben. Die Mehrheit der Menschen in Russland deren Einschätzung ist gegen diesen Krieg. Putins Spiel mit der Angst, die Sorge wächst vor einem Atomkrieg, niemand weiß was in Putins Kopf vorgeht, wie ihm seine Militärs im Extremfall folgen würden. Bereits 2016 - Debatte zum Krieg in Syrien mit Hilfe Russland, beim Sterben wegsehen, einen Massenmord im Osten Aleppos. Die Folgen über 475.00o Tote und Millionen von Flüchtlingen wurde mit größter Brutalität vorgegangen gegen das eigene Volk. Fakt ist, der Strafgerichtshof könnte Putin direkt anklagen, zuständig für Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit die auf ukrainischen Boden begangen werden, auch wenn Täter die russische Staatsbürgerschaft besitzen.

Herbert Clasen

Obergriesbach