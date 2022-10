Windkraftdiskussion versachlichen

Teilen

Energiewende scheitert an Fledermaus; Bayern 14. Oktober

Allein schon im Titel des Artikels wird einem suggeriert, die Fledermaus sei schuld am Scheitern der Energiewende. Es ist aber die Windkraft selbst, die durch ihr unstetes Vorhandensein die Energiewende nicht bringen wird, sondern allenfalls einen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Laut den Betreibern des Dachauer Windrades würde es bei Nachtbetrieb, der durch die Fledermäuse verhindert wird, circa 30 bis 40 Prozent mehr Ertrag bringen, was gar nicht möglich sein kann. Ich würde den beiden Betreibern raten, abends öfter rauszugehen. In neun von zehn Nächten in Südbayern ist es nämlich völlig windstill. Mit derartigem Windkraftpopulismus wird die Diskussion um diese Energie nicht sachlicher. Auch ist laut Windatlas das ganze Südbayern ein Schwachwindgebiet und somit erwiesenermaßen unwirtschaftlich. Derartige Fakten werden mittlerweile völlig ausgeblendet. Nicht mehr, wo sie wirtschaftlich betrieben werden können, sollen Windkraftanlagen gebaut werden, sondern möglichst viele und überall. Ich würde mir wieder eine sachliche Diskussion zu dem Thema wünschen, die auf wirtschaftlichen, meteorologischen und gesundheitlichen Fakten beruht und nicht zu sehr von Ideologien beherrscht wird. Man kann es herbeibeten, wie man will, der Wind wird dadurch nicht mehr, und die Grundsicherung der Windkraft ist immer null Prozent, also unzuverlässig. Auch ob es uns wert ist, unser ganzes Land mit Windkraftanlagen vollzustellen, nur um eine Erhöhung des Windkraftanteiles von derzeit circa sieben Prozent in Bayern zu erreichen, darf gefragt werden.

Richard Fuchs

Forstinning