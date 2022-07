Wir können die Energiefrage anders lösen

Roman Berger, Edgar Maier: Energiepolitik mit Scheuklappen; Leserforum 1. Juli

Vogel Strauß Verhalten (Kopf in den Sand stecken) wird das Problem der Energieknappheit nicht lösen. So hört es sich aber an, wenn jetzt die Stimmen zu Fracking und Atomstrom lauter werden: Lasst uns doch einfach alle Chemikalien und den radioaktiven Abfall tief in der Erde verklappen. Hauptsache wir brauchen uns nicht anzupassen oder einzuschränken und haben weiterhin alles billig – was kratzen uns schon die zukünftigen Generationen?

Der Fehler liegt eben nicht im Verzicht auf solche Technologien, sondern darin, dass die bayerische Staatsregierung allen voran den Ausbau alternativer Energien und Stromtrassen blockiert und auf billiges Gas gesetzt hat. Es bleibt angesichts der sehr hohen Gesamtrechnung, die uns das vermeintlich billige Gas gerade beschert, unverständlich, dass gerade diese Forderung wieder laut wird.

Wir können die Energiefrage anders lösen. Ja, das ist vorübergehend anstrengend, lohnt sich aber langfristig. Am schwierigsten ist dabei, dass wir uns daran gewöhnen müssen, den tatsächlichen Preis für Energie gleich selber zu bezahlen. Der ist bei erneuerbarer Energie am niedrigsten. Rückwärtsgewandtes Denken und Abladen auf spätere Generationen sind dabei nicht zielführend.

Rudi Vogel

Kirchdorf

Herr Edgar Maier fordert doch wohl nicht ernsthaft, dass Nord Stream 2 ins Laufen kommt. Nicht die Grünen haben den Schlamassel verursacht, sondern Putin mit seinem lange vorbereiteten, grausamen Krieg. Die Abhängigkeit verdanken wir der Merkel-Regierung. Man kann doch nicht die Augen vor der Realität verschließen und denken, egal, was da passiert, wir brauchen das Gas. Putin lässt doch schon bei Nord Stream 1 das Gas drosseln. Vielleicht würde er auch Nord Stream 2 leerlaufen lassen. Dank Putins perfidem Spiel ändert sich gerade die westliche Weltordnung, und wir müssen alle Wege versuchen, damit fertig zu werden, aber bestimmt nicht mit Nord Stream 2.

Jutta Schweickert

Germering

Keine Firma, die unternehmerisch denkt und handelt, trennt sich von heute auf morgen von ihren Strukturen und Betriebsabläufen, ohne eine sofortige, einsatzbereite und getestete Alternative zur Umstellung zu haben.

Unsere Regierung in Berlin macht das aber, trotz teurer Berater, genau umgekehrt. Angefangen wurde damit schon unter der Kanzlerin Merkel mit der Stilllegung der AKWs und mit den Sanktionen gegen Russland. Dabei half auch Herr Steinmeier, ohne Fachwissen und Weitblick zu der Zeit kräftig mit.

Fortgesetzt wird nun diese betriebswirtschaftliche Geisterfahrt durch die jetzige Regierung und ihrem grünen Wirtschaftsminister Herrn Habeck. Ohne eigene und ausreichende Alternativen zur Energieversorgung für unser Land, wird weiter gegen Russland sanktioniert, versucht, dieses Land wirtschaftlich zu ruinieren. Der Plan war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil Putin für sein Gas, Öl und Kohle andere Abnehmer gefunden hat, die zum Teil sogar mehr bezahlen.

Nicht Russland steht durch diese Politik am wirtschaftlichen Abgrund, sondern der Standort Deutschland und weitere, davon abhängige Staaten. Länder, die die nötige Energie liefern könnten, lassen uns am ausgestreckten Arm verhungern oder verlangen weit höhere Preise, die wiederum der Bürger zu stemmen hat. Da hilft auch kein blinder Aktionismus wie das 9-Euro-Ticket oder der Tankrabatt, der bei den Bürgern kaum oder gar nicht ankommt. Dass dafür der Ukraine-Krieg alleine verantwortlich sein soll, glauben immer weniger Bürger, sondern eher, dass wir mit den handelnden Personen in Berlin, sehenden Auges auf die Wand zu rasen.

Die einfachste Lösung wäre: den Bundestag zu verkleinern, ihn mit ausgebildeten Politikern zu besetzen, die Lobbyisten und Berater abzuschaffen, alle Ressorts mit Fachleuten, statt mit Dampfplauderern zu besetzen. Leider wird sich dieser Wunsch von mir nicht umsetzen lassen und so werde ich, wie viele andere Menschen in dem Land, beim Crash dabei sein. Es beruhigt mich nicht, dass auch die, die mit ihrer Wahl diese Politik wollten, mit dabei sein werden.

Horst Breitenherdt

Assling