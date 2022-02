Wir wollen Frieden in Europa

Putin ist ein kühler Taktiker; Putins Psyche; Leserforum 16. und 17. Februar

Von russischer Seite wurden sehr wohl schon militärische Konflikte und Kriege begonnen. Hier nur einige des 20. und 21. Jahrhunderts. Afghanistan, Tschetschenien, Kaukasus, Krim, Libyen, Syrien usw. Die USA sind nicht alleine die Bösen.

Thomas Gebert

Poing

Dass Sie (im Leserbrief) den Präsidenten des größten Landes der Erde mit Adolf Hitler vergleichen, ist schon sehr gewagt. Nur mal der Ordnung halber: Präsident Putin hat 2001 im Deutschen Bundestag, übrigens unter dem Beifall aller, seine Position klargestellt. Er wollte eine friedliche Co-Existenz und Zusammenarbeit mit den europäischen Ländern erreichen. Leider ohne Erfolg. Als dann ab 1999 die Nato in den früheren Warschauer-Pakt-Staaten immer näher an die russische Grenze rückte, fing es bereits zu kriseln an. Trotzdem nahm die Nato danach noch weitere Mitglieder auf. Ihr Ausflug in die deutsche Geschichte bis zurück zur Reichsgründung beweist doch, dass Kriege immer eine Folge von gravierenden Fehlern im Zusammenspiel der Völker sind. Eine weitere Aufrüstung, wie von Ihnen vorgeschlagen zusammen mit Nato und USA, dürfte schon deshalb keine Option sein, weil Russland Atommacht ist. Derart politische Verhärtungen der Fronten, wie im Moment, können nur diplomatisch gelöst werden. Es gibt nur diesen einen Weg, wenn wir in Europa überleben wollen.

Inge Pollaschek

Emmering

Liebe Politiker und Militärs, von der Geschichte sollte man eigentlich lernen. Erinnert ihr euch noch, oder recherchiert mal, was in den 60er-Jahren die Kuba-Krise war. Da stationierten die Russen vor der Haustür der USA auf Kuba Raketen. Das fanden die USA als erhebliche militärische Bedrohung gar nicht lustig. Was damals ablief, ist geschichtlich bekannt. Nun will die Nato ihren militärischen Einfluss über den Beitritt der Ukraine zur Nato vor der Haustür Russlands deutlich ausbauen. Seht ihr die Parallele? Klar findet Russland diesmal das umgekehrt nicht lustig. Das Verhalten der Nato und vor allem der USA ist respektlos, zumal man in der Vergangenheit mündlich die Osterweiterung der Nato gegenüber Russland negierte. Leider wurde das nicht schriftlich vereinbart. Das gesprochene Wort von Politikern gilt offensichtlich nichts. Die Ukraine-Krise könnte morgen beendet sein, wenn die Nato und die europäischen Politiker sich an die Geschichte erinnern, einlenken und von ihrem Vorhaben, die Ukraine in das Nato-Bündnis aufzunehmen, Abstand nehmen bzw. Russland versichern sie nicht aufzunehmen. Das wäre die Lösung für ein friedliches Miteinander. Der Hinweis der USA auf das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Staates geht hier völlig ins Leere. Wo war denn das Selbstbestimmungsrecht der Kubaner, als die USA in der Kubakrise vehement die Demontage der russischen Raketen auf Kuba forderte? Ich bin kein Fan von Putin. Aber in der Krise kann ich seinen Standpunkt und Haltung nachvollziehen. Das Deutsche Volk und unsere die europäischen Freunde brauchen und wollen keinen Krieg in Europa.

Anton Sommer

Erding

Stellt Mr. Biden auch die US-Öl-Importe ein, sollte es zu wirklichen Konflikten zwischen der Ukraine und Russland kommen? Ich glaube eher nicht, da er und Amerika bestimmt nicht die eigene Wirtschaft und die eigene Bevölkerung belasten oder schädigen wird. Hier gilt dann der Grundsatz, Amerika an erster Stelle, so wie es sein Amtseid fordert. Sollten sich auch unsere Regierenden mal überlegen, was sie zum Amtsantritt für einen Eid abgelegt haben: zum Wohle des deutschen Volkes und nicht für andere Völker.

Klaus Schandl

Mittenwald

Zu einem Streit gehören immer zwei. Ich verfolge seit vielen Jahren die russische und amerikanische Politik und ich kann es nicht verstehen, mit welcher Arroganz und Penetranz der Schuldige immer in Russland gesucht wird. Die Nato und der Westen haben natürlich nie Fehler begangen und treten auf wie ein paar heilige Propheten, denen man immer blindlings folgen muss. Ein Blick in das jüngste Geschichtsbuch zeigt aber sehr schnell, dass dies leider nicht der Fall ist. Zum Beispiel der auf einer Lüge basierende Irak-Krieg mit fast einer Million Toten, der sinnlose zwanzigjährige Afghanistankrieg und der Jugoslawienkrieg. Also die Nato hat in meinen Augen ihre friedlichen Verteidigungsargumente längst verspielt und sind leider nur der Vollstrecker einer amerikanisch diktierten Politik, welche sich einen Dreck um europäischen Interessen schert.

Die Europäische Union (EU) sollte aus dem Windschatten der USA heraustreten und ein echtes Verteidigungsbündnis bilden. Zudem sollten die wirtschaftlichen Beziehungen mit Russland eher intensiviert, als sanktioniert werden, denn wollten wir Russland mit aller Gewalt in Richtung China treiben, ist das im europäischen Interesse? Wohl kaum!

Christian Buchner

Altomünster