Wolf und Almwirtschaft

Teilen

Ingeborg Danhauser: Bauern und Schafzüchter sponsern; Leserforum 29. Juni,

Berglandwirtschaft; Leserforum 1. Juli

Bär, Wolf, Luchs und auch Goldschakal – vor allem die Nutztierhalter schreien lauthals, dass diese Raubtiere abgeschossen werden müssen, weil sonst die gesamte Almwirtschaft mitsamt Tourismus und Biodiversität den Bach runtergeht. Alle Herdenschutzmaßnahmen wären zwecklos. Die Almgebiete müssten eine Todeszone für den Wolf werden. Beispiel Westalpen: Dort wurden ganze Rudel von „Problemwölfen“ zum Abschuss freigegeben. Bei einem Rudel von acht Tieren wurden zwei erlegt, der Rest hat sein Leben in die Dunkelheit der Nacht verlegt. Die Tiere sind noch da, aber kaum jagdbar. Wölfe sind sehr schlau. Eine effektive Wolfsjagd ist nur mit Nachtsichtgeräten und aus dem Hubschrauber möglich. Finanziell und zeitlich sehr aufwendig und für sehr viele Jäger unattraktiv. Abgesehen davon politisch nicht durchsetzbar. Herdenschutz wird notwendig sein, selbst wenn Wölfe und Bären völlig zum Abschuss freigegeben würden. In Deutschland leben über 1000 Wölfe, in Italien über 3000. Es werden bei uns unaufhaltbar mehr werden, das muss auch ehrlich gesagt werden. Die Abschussfreigabe würde lediglich die erhitzten Gemüter der Wolfsgegner beruhigen, in der Praxis jedoch wenig bewirken wie in Osttirol. Dort wurden in einem Wolfsgebiet Schafe mit Elektrohalsbändern ausgestattet. Die großen Beutegreifer töten gezielt mit einem Biss in die Kehle. Sie bekämen beim Tötungsversuch einen kräftigen Schlag und lernen, dass Schafe oder andere Nutztiere Schmerzen verursachen. Laut Hersteller der Halsbänder bekämen die Schafe untereinander oder im Kontakt mit Bauern und Wanderern keinen Elektroschlag, da erst bei einer verstärkten Gewalteinwirkung ein Stromstoß erfolgt. Ich bin gespannt auf die Auswertung des Projekts im Herbst.

Joachim Kampe

Neuried

Dass es in den Ländern um uns keine Schwierigkeiten mit dem großen Beutegreifen gibt, ist einfach nicht wahr. Fragen sie mal Bauern aus den umliegenden Ländern. Das Kuriosum ist, dass in jedem dieser Länder gesagt wird, dass es im anderen Land klappt. Das tut es aber nirgends. Aber wir folgen wieder mal einer Ideologie, und wenn’s dann schiefgeht (Biodiversität, Aufgabe der Alm- und Kulturlandschaft, Tierwohl) dann hat man das ja nicht gewusst, wie immer.

Edeltraud Braun

Mittenwald

„Schützt den Wolf!“ ist meist von denen zu hören, die in Städten wohnen, somit keinerlei Probleme, Kosten mit Wölfen bekommen, nicht wissen, welche nachteilige Auswirkungen dieses Raubwild, nicht nur auf die Ökosysteme Alm haben. Ein Sponsern der Bauern und Schafzüchter, damit sie Zäune bauen und Wachhunde einsetzen, erfordert noch mehr Geldmittel, 2021 wurden für Schutzmaßnahmen rund 10 Millionen, ausgegeben. Diesen Wünschen entsprechend, müsste das fünf- bis sechsfach investiert werden, dies obwohl die Erfahrungen zeigen, dass es keinen vollkommenen Schutz für Weidetiere gibt. Wölfe haben 2020 3959 Weidetiere getötet, verletzt oder vertrieben, Schaden zwei Millionen Euro. Dies teilweise innerhalb von Schutzzäunen, und trotz Schutzhunden. Auch ist bekannt, dass bis zu drei Hunde gegen ein eingespieltes Rudel, ohne Unterstützung des Schäfers, keine Chance haben, und jährlich 50 bis 60 Schutzhunde von ihnen getötet wurden. Mir ist kein Land bekannt, wo Wölfe, Weidetiere und Menschen problemlos zusammenleben, was ja auch der Grund für dessen Ausrottung war. Selbst in Alaska, mit 1 723 000 km2, 0,49 Personen pro km2 und circa 10 000 Wölfen, werden immer wieder, Jahre des Wolfes ausgerufen und alle Jäger und Trapper aufgefordert, die Wölfe intensiv zu bejagen.

Schweden will auf Druck der Bevölkerung den Wolfbestand auf 200 absenken. In Frankreich werden bis zu 90 Wölfe pro Jahr zum Abschuss freigegeben. Deutschland mit 232 Menschen pro km2, dem größten Straßen- und Bahnnetz, hat circa 2000 Wölfe. Wir diskutieren, ob der Erhaltungszustand des Wolfes gegeben ist, und eine Regulierung möglich wäre.

Damit die Akzeptanz der Bevölkerung nicht schwindet, müssen auch bei uns Wölfe reguliert werden. Zum Erhaltungszustand: In Europa leben insgesamt mindestens 20 000 Wölfe und ein genetischer Austausch ist mehr als ausreichend gegeben.

Hubert A. Hertlein

Murnau