Wurden die Bahn-Regeln eingehalten?

Mindestens vier Tote bei Zugunglück; Titelseite 4./5./6. Juni

Die Ursache dürfte nicht so fern liegen. Der Zug hatte am Anfang und am Ende je eine Lok. Wenn die hintere Lok stärker schiebt, als die vordere zieht, kommen die Waggons unter Druck. Und in einer Kurve passiert es dann halt. Technischer Fehler!

Dr. Friedrich Brych

München

Zum Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen stellt sich mir die Frage, warum der Zug im Schiebebetrieb unterwegs war. Es liegt meines Erachtens auf der Hand, dass in dieser Betriebsart die Unfallfolgen wesentlich gravierender sind als im Zugbetrieb. Wenn im Schiebebetrieb ein Waggon des Zuges entgleist, schiebt die Lok die vor ihr fahrenden Waggons in den havarierten Wagen, mit der Folge, dass diese aus dem Gleisbett geschoben und schwer beschädigt werden und unter Umständen umkippen.

Im Zugbetrieb sind im Fall des Entgleisens eines Waggons die Folgeschäden meines Erachtens lange nicht so gravierend: Die Waggons bleiben auf der Trasse und fallen nicht so leicht um. Ein anderes Bild: Wenn man eine Kette auf eine ebene Fläche legt und an einem Ende zieht, bleibt die Kette gestreckt und „in Reih’ und Glied“. Wenn man jedoch an einem Ende die Kette schiebt, erzeugt man ein Wirrwarr von Kettengliedern. Und abschließend: Darum heißt ein Zug auch „Zug“ und nicht „Schieb“.

Wolfgang Mathes

Benediktbeuern

Wie der Presse zu entnehmen, ist die Ursache des Unglücks bis heute (5. Juni) unbekannt. Soweit den Berichten zu entnehmen, wurde der Zug von einer Elektrolok am Zugende vorwärts geschoben. Ob auch am Zuganfang eine E-Lok angeordnet und in Betrieb war, konnte den Meldungen nicht eindeutig entnommen werden.

Beim Schieben eines Zuges entstehen an den Kupplungen der Waggons starke Druckkräfte, für die die Kupplungen nicht ausgelegt sind, weil im Normalbetrieb nur Zugkräfte auf sie einwirken, ausgenommen beim Rangieren, aber nicht im Dauerbetrieb. Aufgrund der in waagerechter Ebene stark verbogenen Schienen ist davon auszugehen, dass von den Rädern ungewöhnlich starke Kräfte auf die Schienen übertragen wurden, die im Normalfall nicht auftreten und denen die Schienen nicht standhalten. Es kann dabei leicht passieren, dass ein Waggon oder mehrere versuchen, sich quer zu stellen, wobei Waggons auch umstürzen können. Deshalb muss beim Schieben des Zuges besonders vorsichtig vorgegangen werden. Sicherlich muss hier auch geprüft werden, ob eventuell von der Bahn vorgeschriebene Regeln eingehalten wurden.

Karl Lutz

Grafing