Frauen in der katholischen Kirche

Leserbriefe

Zölibat – ja oder nein;Leserforum 18./19. Mai

Aufgewachsen in Schloß Mespelbrunn/Spessart (Bayern), wurde in den 70er-Jahren das Haus des ehemaligen Benefiziums, das von meinem Ahnen Julius Echter v. Mespelbrunn geschaffen wurde, als Erholungszentrum für Angehörige der Frankfurter Jesuitenhochschule genutzt, und meine Eltern luden die dort Verweilenden öfters zum Frühstück oder sonst wie ein. Die Jesuiten gelten bekanntlich seit jeher als die Intellektuellen in der katholischen Kirche. Natürlich brachte ich bei derartigen Einladungen als junger „Brausekopf“ auch das Zölibat in die Diskussion.

Ein Professor dieser Hochschule klärte mich über den logischen Grund des Zölibats auf, der mich überzeugte. Während der mittelalterlichen Pestepidemien weigerten sich die verheirateten Priester, die Pestkranken zu besuchen, um sie mit den Sterbesakramenten zu versorgen, da sie bei Ansteckung natürlich fürchteten, auch ihre Familie zu gefährden. So sei erst damals das Zölibat eingeführt worden, um diesen Verweigerungsgrund zu verhindern. Vor dem Jahr 1000 sei den katholischen Priestern natürlich die Ehe erlaubt gewesen. Vielleicht sollte die katholische Kirche diesen in der heutigen Zeit nicht mehr gegebenen Grund abschaffen, um wieder priesterlichen Nachwuchs zu ermöglichen.

Peter Graf v. Ingelheim

München

Ich darf Pater Stefan Havlik meine Zustimmung und Anerkennung für seinen wohltuend aus dem Rahmen fallenden Leserbrief aussprechen. In eindringlicher Weise und klarer, bündiger Form hat hier einmal ein „berufener“ Geistlicher (Militärseelsorger aus Stetten) die bayrische Landtagspräsidentin in ihre politischen Grenzen verwiesen, um auf den eigentlichen, kirchlich-katholischen, Kernpunkt des Zölibats hinzuweisen. Nur von daher (und mit Gottes Hilfe) erscheint mir auch dieses sich zunehmend aktualisierende Problem wieder auflösen zu können – so wie es im 19. Kapitel des Matthäusevangeliums heißt: „Es gibt welche, die um des Himmelreichs willen ehelos bleiben. Wer es fassen kann, der fasse es!“ Irgendwelche von außen kommende Auffassungen, wie die der sonst sehr schätzenswerten Ilse Aigner, können das (oder ist es das Ihre?) Problem, allein schon wegen eines deplatzierten statistischen Bezugs und Wortlauts, wohl nicht lösen – und darauf fußende, noch so engagiert-emanzipiert angezettelten Kampagnen schon gleich gar nicht.

Wolfgang Klofat

Wolfratshausen

Die Anliegen, die die Frauen vorbringen und derentwegen sie zum Kirchenstreik aufgerufen haben, kann ich als Frau nicht nachvollziehen. Gerade unter dem Titel „Maria“ ist das Thema wirklich verfehlt. Noch nie habe ich mich (Jahrgang 1944) als Frau in der Kirche diskriminiert gefühlt. Seit meiner Kindheit bin ich meiner Pfarrei eng verbunden. In der ganzen Zeit habe ich keinen „Klerikalismus“ erlebt und schon gar keinen machtbesessenen Pfarrer.

Die Frauen (und natürlich auch die Männer) haben doch z. B. höchst ehrenvolle Aufgaben: Als Lektorinnen bringen sie den Gläubigen die Hl. Schrift näher, als Kommunionhelferinnen dürfen sie den Gläubigen die Hl. Kommunion mit den Worten „Der Leib Christi“ reichen, und als Kommunionmütter dürfen sie ihren Glauben an die Kinder weitergeben. Ist das nicht alles schön und wichtig? Zum Boykott der Sonntagsmesse aufzurufen, ist auch eine sehr problematische Sache. Dies schadet doch nur einem selbst.

Leider hat sich auch Frau Aigner aufwiegeln lassen. Da sie das zweithöchste Amt in Bayern inne hat, finde ich das schade. Der Zölibat, als Lebensform für Priester- und Ordensleute, hat sich über viele Jahrhunderte bewährt. Frau Aigner selbst und auch viele andere Menschen leben in unserer Zeit alleine. Es wäre auch sehr schwierig, ein guter Pfarrer und ein guter Familienvater zu sein. Christus selbst hat die Apostel erwählt, und das waren nun einmal Männer. Übrigens sind in der evangelischen Kirche die Forderungen der Frauen erfüllt, aber man hört nicht, dass dort eine Blütezeit eingesetzt hätte. Sehr empfehlen möchte ich die Lektüre des Märchens „Von dem Fischer und seiner Frau“, in dem deutlich wird, dass es nicht gut ist, immer höhere Ansprüche zu haben.

Marianne Schrott

München