Zölibat eine Frage des Geldes

Teilen

Wolfgang Markus und Werner Schweizer: Schafft den Zölibat ab; Leserforum 20. Februar Walter Kärcher und Ewald Brückl: Zuständig für den Zölibat ist die katholische Weltkirche; Leserforum 23. Februar

Nie und immer schafft die Kirche den Zölibat ab. Den Zölibat gibt es erst seit dem 12. Jahrhundert – und es gibt etliche Interpretationen über die Gründe. Eines sollte aber nicht vergessen werden: Verheiratete Priester mit Kirchen hätten die katholische Kirche viel Geld aus ihren Pfründen gekostet – das war nicht gewollt.

Franziska M. Chandler

Lenggries

Die Aussagen der beiden Herren mögen alle sachlich und fachlich richtig sein, was ich nicht überprüfen kann. Die Frage ist doch, wie soll jemand ein Ehegespräch vor der kirchlichen Trauung führen mit dem Brautpaar, wenn er noch nie in einer Ehe oder eheähnlichen Beziehung gelebt hat? Wie soll jemand ein Taufgespräch führen, wenn er noch nie - außer in seiner Kindheit und Jugend - Familie erlebt hat? Und solche Beispiele gibt es mehrere. Warum sollen Frauen nicht zu Priestern geweiht werden können? Frauen haben oft eine andere Perspektive auf Dinge als Männer und können damit die Kirche enorm bereichern. Sie dürfen ja bereits Dienste in der Kirche übernehmen wie als Pfarrreferentin – warum nicht auch Pfarrerin? Es sagt ja niemand, dass Priester heiraten müssen. Aber die Möglichkeit, in einer Beziehung zu leben und zu heiraten, sollte man ihnen doch einräumen.

Und immer auf die Weltkirche zu verweisen ist doch keine Lösung. Wenn niemand einen Stein ins Rollen bringt, wird er immer an derselben Stelle liegen bleiben und die Menschen werden darum herumgehen und sich andere Wege suchen.

Jakob Seemüller

Weichs