Zölibat – Hingabe oder Zwang

Für und wider den Zölibat; Leserforum 21. Februar

Leserbriefe, die sich gegen den Zölibat richten, sind oft lieblos und zynisch gehalten, sodass hinter diesen Worten keine echte Gottesliebe zu spüren ist. Jeder Priester, der sein ganzes Leben Gott und der Evangelisierung widmen möchte, tritt freiwillig in ein Opferleben ein. Jedes Opfer verwandelt Gott in wahre Freude. Ein wirklich treuer Priester ist ein glücklicher Priester. Wer die Belange der Menschen in den Vordergrund rückt, der möge die Worte, die Jesus zu Petrus in Mt. 16,23 gesprochen hat, bedenken: „Weg mit Dir Satan, Du willst mich zu Fall bringen, denn Du hast nicht im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen“.

Jesus selbst hat ein zölibatäres Leben vorgelebt; auch er hat seinem Vater seine Ganzhingabe geschenkt.

Edeltraut Kozljanic

München

Es ist fast nicht zu glauben, für was die katholische Kirche, speziell der Zölibat alles herhalten darf. Eigenartig ist, dass nach seriösen Umfragen die Zahl der Singles in unserer wunderbaren Gesellschaft in Deutschland seit Jahrzehnten steigt und noch massiv steigen soll. Aber sehr tröstlich: Wir dürfen als katholische Kirche selig sein, wenn wir um seinetwillen beschimpft werden.

Sepp Holzer

Gmund

Immer wenn wieder ein menschlich höchst fragwürdiges Ereignis im Zusammenhang mit der verpflichteten Ehelosigkeit katholischer Priester publik gemacht wird, erfolgt in interessierten Kreisen eine mindestens ebenso fragwürdige kirchenpolitische Instrumentalisierung der entstandenen Diskussion mit dem Ziel, Klerus und Amtskirche madig zu machen. Dabei hat sich der Umgang mit dem Zölibat in Bayern längst eingespielt. Schon vor 450 Jahren, genau im Jahr 1562, verkündete der Botschafter Herzog Albrechts V. von Bayern beim Tridentiner Konzil in einer Rede (abgedruckt in: Concilium tridentinum, Görres-Gesellschaft, Freiburg 1901 ff., Bd. 8, 622), dass sich anlässlich einer kürzlich stattgehabten Visitation in Bayern herausgestellt habe, dass hier nur drei bis vier Prozent der Priester nicht mit einer Frau zusammenlebten. Von zehn Geistlichen lebten neun in einem offensichtlichen Konkubinat („manifesti concubinarii“), oder in einer geheim gehaltenen Ehe („clandestina matrimonia“) oder vor aller Augen mit einer Gattin („uxor pala“). Schon damals forderte der Botschafter Bayerns, den Zölibat abzuschaffen, weil die Gefahr drohe, dass noch mehr Pfarrer lutherisch würden. Das wäre die bayerische Lösung gewesen. Weil das starre Festhalten an einem universalen Zölibat für Geistliche keine Forderung Jesu, sondern eine rein kirchliche Pflicht ist, die erst relativ spät, aufgrund öffentlichen Drucks durch den Mailänder Straßen-Mob, eingeführt wurde, kann man ohne große theologische Diskussion auch wieder darauf verzichten. Aber bitte nicht von heute auch morgen mit einem feierlichen kirchlichen Akt, und das solls dann gewesen sein. Der Zölibat, diese an sich wunderbare Ausrichtung des Lebens hin auf die Spiritualität, hat, eben weil er zur universalen Bedingung erhoben wurde, schon so ungemein viel menschliches Leid verursacht. Man kann diese in Jahrhunderten eingefahrene Entwicklung ohne weitere menschliche Verletzungen nur dadurch wieder mit Anstand loswerden, indem man die allgemein verpflichtende priesterliche Ehelosigkeit langsam auslaufen, den freiwilligen Zölibat aber ohne Verlästerungen bestehen lässt. Vielleicht kann man in Bayern ja endlich damit anfangen. 450 Jahre einer begründeten Forderung sollten auch für eine Kirche, die gewohnt ist, in Jahrhunderten zu denken, ausreichend sein.

Helmut Schmidbauer

Historiker, Schongau