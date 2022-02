Zu jeder Einnahmenseite gehört auch eine Ausgabenseite

Staat und Kirche; Leserforum 10. Februar

Sehr geehrter Herr Dr. Eckel, mit großem Interesse habe ich Ihren Leserbrief gelesen. Sie haben sich auch sehr viel Mühe gemacht, mit Ihren Aufzählungen, was die Kirche an finanziellen Zuwendungen vom Staat erhält. Leider haben Sie vergessen, dass zu jeder Einnahmenseite auch eine Ausgabenseite gehört.

Daher meine Aufzählung, die natürlich nicht komplett ist. In der Erzdiözese München und Freising gibt es 40 Dekanate mit insgesamt 747 Pfarreien und Pfarrkuratien. Die Erzdiözese München und Freising ist derzeit Trägerin von einer Volksschule, fünf Gymnasien, vierzehn Realschulen und drei Fachoberschulen. An diesen Schulen werden insgesamt rund 12 000 Schüler von etwa 1000 Lehrkräften unterrichtet. In der Erzdiözese gibt es fast 400 Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Erzdiözese und 35 Kindertageseinrichtungen in diözesaner Trägerschaft. 14 Bildungswerke in der Erwachsenenbildung, mit jährlich rund 25 000 Veranstaltungen. Insgesamt stehen rund 16 000 Männer und Frauen im Bereich der Erzdiözese im kirchlichen Dienst. Weitere rund 29 000 Mitarbeiter sind beim Caritasverband und den angeschlossenen Fachverbänden tätig. Das kirchliche Leben in der Erzdiözese wird wesentlich von Ehrenamtlichen getragen. Beispielsweise wirken rund 7500 gewählte Männer und Frauen in den Pfarrgemeinderäten, rund 4500 in den Kirchenverwaltungen.

Im März 2022 sind wieder Neuwahlen der Pfarrgemeinderäte. Ich bin seit rund 50 Jahren ehrenamtlich in unserer Pfarrgemeinde engagiert. Wäre das auch etwas für Sie?

Herbert Stadler

Kirchenpfleger, Bad Wiessee