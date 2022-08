Zu viele Akademiker

Teilen

Hartmut Ellinghaus; Hausgemacht: Leserforum 5. August

Fachkräftemangel im Handwerk und Fahrermangel sind hausgemacht? Da stimme ich zu, aber es ist nicht alles den Handwerksbetrieben und Spediteuren zuzuschreiben. Ausbildungsplätze richten sich auch nach den Auftragslagen der Firmen.

Aber wir, die Eltern, sind auch nicht unschuldig. Jeder möchte, dass seine Kinder etwas Besseres werden, also sollte mindestens das Abitur gemacht werden. Wenn es dann nicht klappt, wird schon ein Job gesucht,in dem man erst mal keine schwere Arbeit hat und sich nicht schmutzig macht. Später kann man immer noch ins Handwerk. Das Handwerk hat goldenen Boden, das sollten wir auch für die Zukunft der Kinder überlegen. Es müssen nicht alle Akademiker werden.

Beim Fahrermangel sind nicht nur die Spediteure schuld, sondern auch die EU! Wer will schon bei totaler Überwachung während der Fahrt, Freizeit, Pausen und dann noch den Wartezeiten an den Grenzen durch Blockabfertigung fahren? Bei Wochenendruhezeiten darf der Fahrer nicht in seinem bestens ausgestatteten Lkw schlafen, sondern muss dann laut EU in einer festen Unterkunft schlafen. Dann teilt der Fahrer sich ein Bett in einem Container an Raststätten-Parkplätzen, wo man dann nicht sicher ist, wer vorher in dem Bett geschlafen hat und ob das gesäubert wurde.

An der Bezahlung könnte man sicher mehr tun, das ist richtig, aber hier geben Auftraggeber, Verlader die Preise per Internet- Plattformen vor, und der Spediteur hat nur die Wahl „Nimm den Preis, oder lass es“. Und wer gewinnt dann? Das sind die Spediteure aus den anderen EU-Ländern mit niedrigen Löhnen. Wie sollen da die Fahrer gerecht bezahlt werden können?

Norbert Claus

Geschäftsführer Trucker Akademie GmbH, Taufkirchen