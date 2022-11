Zu viele Menschen?

Zu viele Menschen; Leserforum 11. November

Das Wachstum der Menschheit ist ein Problem. Wer hat aber eine Lösung? Geburtenkontrolle? Wer kontrolliert? Die Polizei? Unblutige Lösung wäre die Ein-Kind-Ehe? Herr Kaßner erinnert an China. Aber dort ist doch eine Diktatur! Sind wir nicht von der Nazidiktatur geheilt? In Diktaturen gibt es doch nur blutige Lösungen. Hernach werden wieder Kinder als „unwertes Leben“ vergast, der Rassenwahn treibt wieder Blüten. Wir brauchen Gott für diese Herkulesaufgabe. Jesus, der für unsere Gottvergessenheit starb, vergibt uns, wenn wir ihn darum bitten. Er verspricht uns nicht nur eine neue friedliche Welt, er weiß auch für diese eine echte Lösung – ohne Gewalt und Unbarmherzigkeit.

Helmut Kissel

Pastor i. R., Bad Tölz

Diese Überschrift und einige Leserbriefe zu genau diesem Thema veranlassen mich, einen sehr alten Entwurf für einen Leserbrief zu diesem Thema nun doch zu veröffentlichen. Mit vielen in diesen Leserbriefen endlich mal zur Sprache gekommenen Ansichten, Stichwort „Überbevölkerung“ stimme ich voll überein. Anbei ein paar, wie ich hoffe „hilfreiche“ Ergänzungen.



Als ich 1930 auf diese schöne Welt kam, gab es 2 Milliarden Menschen. 1950 waren es 2,5 - jetzt sind es ca. 8 Milliarden. Einer kürzlich publizierten Studie zufolge, wären bei Zugrundlegung des deutschen Lebensstandards für die derzeitige Weltbevölkerung drei, für den Standard von Luxemburg, vier Planeten erforderlich. Selbst bei einer Halbierung unseres Standards werden wir in Deutschland die viel zu hohe „Einwanderungs- Quote nicht eindämmen können. In vielen armen Ländern der Erde wird von Eltern auch heute noch, ein reicher Kindersegen als eine Überlebensgarantie im Alter, angesehen. Kürzlich wurde im ZDF eine Frau aus Soweto/ Süd Afrika gezeigt, die ein ca. einjähriges, nur aus Haut und Knochen bestehendes Baby, ihr 12!!- tes Kind in Händen hielt. Hier muß Abhilfe geschaffen werden, aber wie? Das weltweite Klimaproblem läßt sich definitiv nicht durch (gutgemeinte) Klebe- Aktionen bekämpfen. Es läßt sich wohl nur durch eine gezielte „Wurzelbehandlung“, vorsichtig ausgedrückt, durch eine „Geburtenkontrolle“ lösen. Ein Patentrezept kennt niemand. Denkbar ist jedoch, Eltern in ärmeren Ländern zu überzeugen, daß es vorteilhaft für sie sei, an Stelle vieler ungebildeter Kinder zwei oder drei ihrer Kinder ausbilden zu lassen und später von ihnen, zumindest in der ersten Generation, versorgt zu werden. Obwohl es sich hier um einen langfristigen Entwicklungsprozeß handelt, ermuntere ich junge „Klebe- Aktivisten“ zur Teilnahme an einer geeigneten Initiative. Hier hilft nicht das oft gebrauchten Motto: „Man müßte mal“, sondern bayerisch „poack mers, geh mers an“. Den vielen jungen Aktivisten lege ich nahe: 1. Bildet ein Team und entschließt Euch für einen einjährigen Aufenthalt in einem armen, überbevölkerten Land, z.B. Süd Afrika. 2. Macht Euch unverzüglich vertraut mit den Lebensumständen, der Wirtschaft und der Geschichte dieses Landes. 3. Nehmt Kontakt auf mit dem Entwicklungsministerium und über das Außenministerium mit der für Euer Zielland zuständigen Deutschen Botschaft. Verkauft diese Idee den beiden Ministern bzw. von ihnen nominierten Mitarbeitern und erkundigt Euch über Möglichkeiten (s. Pkt. 2), Euch schlau zu machen. 4. Spielentscheidend für ein Gelingen dieser wichtigen Aktivität ist die Rekrutierung aufgeschlossener, junger Einheimischer, die das Vertrauen Ihres Umfeldes genießen, und die bereit sind, etwas sehr Sinnvolles für sich und ihr Land zu tun. Ein überzeugter Landsmann/ frau wird sicher sehr viel ernster wahrgenommen, als Sie als Ausländer. 5. Tragt das Ergebnis eines „Brainstorming“ (Wochenendes) dem Entwicklungshilfe Ministers vor und bittet ihn um eine Stellungnahme. Sicher wird hier die berechtigte Frage, welchen Nutzen hat eine derartig anspruchsvolle und zeitaufwendige Tätigkeit für mein späteres Berufsleben, gestellt? Dazu meine Antwort: Als ehemaliger langjähriger Karriereberater weiß ich, daß sich so eine wertvolle Lebenserfahrung später im Lebenslauf und einem anschließenden Vorstellungsgespräch hervorragend verkaufen läßt. Und nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung meiner Empfehlungen.



P.S. Denkbare Frage eines/r Angesprochenen: Und welchen vergleichbaren Beitrag hast Du/ Sie in Deiner Jugend geleistet? Kurze Antwort: Als Ost- Flüchtling mit 17 ¾ 1948 Abitur in Bayern, anschließend 10 Monate Bau- Hilfsarbeiter in Hamburg, davon 5 Monate, zusammen mit 4 Arbeitskollegen in einem unheizbaren Neubau- Keller untergekommen. Wenn wir damals in dem total zerstörten und von der ganzen Welt geächteten/verhaßten Deutschland gegen Wohnraumnot Straßen blockiert hätten, gäbe es heute in Deutschland u.a. sicher keinen „straßentauglichen“ Klebstoff.



Dr. Gotthard Schubert

[Bewerbungstraining/ Karriereberatung] München