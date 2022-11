Zukunftsfähig?

Peter Limmer: Steinzeit-Denken der CSU; Leserforum 29. November

Natürlich fühle ich mich als Anwohner gerührt, dass Herr Limmer sich dafür stark macht, den sich vor unseren Fenstern bildenden Stop-and-go-Verkehr von Tempo 50 auf 30 zu reduzieren. Dennoch möchte ich anraten, die Ablehnung der beiden vom Straßenbauamt vorgeschlagenen Trassen (die dermaßen gut ankamen, dass nicht einmal die „Steinzeitmenschen“ von der CSU sich dazu aufraffen konnten, für sie Wahlkampf zu betreiben) mit Zustimmung für „zukunftsfähige“ Vorschläge wie sie zum Beispiel in unserem Verkehrskonzept gemacht werden, zu verwechseln.

Zur Verdeutlichung des Begriffes zukunftsfähig verweise ich hierbei auf Seite 90 des Konzepts, auf der als Schlüsselelemente für eine Verkehrsentlastung ohne den Bau einer Südumfahrung unter anderem Ideen wie die Sperrung einer wichtigen Verkehrsader (was ein komplettes Viertel in besagten Stau zwingt) oder die exklusive Kfz-Erreichbarkeit des innerörtlichen Bahnhofs über die bereits gebaute Umgehungsstraße genannt werden – was für die meisten Einwohner einen Mehrweg von 1,9 Kilometern bedeutet, bei dem man die aktuelle Bahnhofszufahrt passiert.

Dass sich die CSU solchen modernen Veränderungen verweigert und stattdessen altvorderen Verbesserungsvorschlägen der Marke „Eine direkte Verbindung von A zu C entlastet B“ anhängt, sagt wirklich alles, was man über die Partei wissen muss.

Maximilian Oliver Strasser

JU Holzkirchen