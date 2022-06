Zum Zugunglück

Wurden die Bahn-Regeln eingehalten?; Leserforum 7. Juni

Wenn Sie die Bilder, wie im Bericht des Münchner Merkur vom 4. Juni, Seite 3, Im Blickpunkt, zu sehen ist, heranziehen, können selbst Laien erkennen, dass der Verunglückte Zug nur eine Lok zum Schieben hatte. Man sollte lieber allen Helfern vor Ort für die geleistete Arbeit danken. Sowie den leidgeprüften Verunfallten und ihren Angehörigen unsere Anteilnahme aussprechen.

Siegfried Savaete

Oberhausen

Natürlich sind die Äußerungen zur Unfallursache im Moment nur Spekulationen. Aber eine Frage könnte längst wieder geklärt und veröffentlicht werden: Hat die Abschaffung des nicht streikberechtigten Berufsbeamtentums bei der Bahn die erwarteten Vorteile für die Kunden gebracht? Dies betrifft besonders die Sicherheit, die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit der Personen- und Gütertransporte und die Preisgestaltung. Oder sind gar die Jahresgehälter des Bahnvorstandes unangebracht?

Hans Rentz

Waging am See

Das Unglück ereignete sich in einer relativ engen Kurve, für die interessanterweise Geschwindigkeiten von über 100 km/h zugelassen sind. Die Zuggarnitur wurde von der Elektrolok hinten geschoben, vorne war nur die Steuerung. Im normalen Zugbetrieb (Lok vorne) subtrahieren sich die Kräfte aus Fliehkraft in der Kurve und dem seitlichen Druck auf die Kupplungen. Im Schiebebetrieb addieren sich die Kräfte, das heißt, die Kraft nach außen ist viel größer. Wenn noch dazukommt, dass der Zug bereits Verspätung hatte und eine Geschwindigkeit von über 100 km/h kurz nach dem Garmischer HBF erlaubt sind, ist anzunehmen, dass der Zug stark beschleunigt wurde. Dies hat den seitlichen Druck auf die Kupplungen gesteigert und das war zusammen mit der Zentrifugalkraft in der relativ engen Kurve zuviel. Mir war , wie auch in einem anderen Beitrag erwähnt, nicht bekannt dass der Schiebebetrieb außer beim Rangieren auch auf der Strecke eingesetzt wird. Ich finde das äußerst bedenklich und werde mir in Zukunft zweimal überlegen, in einen Zug einzusteigen.

Dipl.-Ing. Friedrich Witzlinger

Farchant

Unglücksfälle wie das Zugunglück in Garmisch - Partenkirchen rufen in aller Regel selbst ernannte Experten auf den Plan, um uns ihr „Fachwissen“ mitzuteilen.

So auch die drei Leserbriefschreiber vom 7. Juni. Da schreibt Dr. Brych, es wäre an der Zugspitze und am Zugschluss ein Triebfahrzeug gewesen, die ungleichmäßig geschoben bzw. gedrückt hätten! Erstens war der Wendezug nur mit einem Triebfahrzeug bespannt und im Falle einer Doppelbespannung an Spitze und Schluss (sog. Sandwichzug) werden die Triebfahrzeuge zentral vom besetzten Triebfahrzeug aus gesteuert und verteilen die Kräfte gleichmäßig! Ein „Herausdrücken“ aus der Kurve ist somit nicht möglich.

Herr Mathes vergleicht den Zug mit einer Kette, die sich beim Schieben ein „Wirrwarr“ erzeugt und vergisst dabei ganz, dass die Kette nicht durch Schienen geführt wird. Nach seiner Theorie müssten ja alle Wendezüge, die ja bekanntlich in eine Fahrtrichtung geschoben werden, ständig entgleisen.

Auch Herr Lutz glaubt, die Unfallursache zu kennen. Nach seiner Meinung waren die Druckkräfte an der Kupplung zu hoch!

Lieber Herr Lutz! Über die sog. Schraubenkupplung werden keine Druckkräfte übertragen! Diese übernehmen die seitlichen Puffer, die sehr wohl für solche Kräfte ausgelegt sind. Über eine Mittelpufferkupplung, die sowohl Druck als auch Zugkräfte überträgt, verfügen auf der Strecke München–Garmisch nur die hier eingesetzten Triebwagen.

Alexander Wagner

Garmisch - Partenkirchen