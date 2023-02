Zuständig für den Zölibat ist die katholische Weltkirche

Für und wider den Zölibat; Leserforum 21. Februar

Die römisch-katholische Kirche hat zwei wesentliche Quellen für Glaubensinhalte: die Bibel und die Offenbarungen längs der apostolischen Sukzession. Beispiele für letztere sind die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel und der Zölibat. Nun gibt es etliche Bibelstellen im Neuen und sogar im Alten Testament, die einen Konflikt zwischen Gottesnähe und Geschlechtsverkehr suggerieren, aber keine davon kann den von oben verordneten Zölibat begründen. Die Kirche hat jedoch als selbstständige christliche Konfession das Recht, den Zölibat für sich als verbindliche Offenbarung zu erklären. Kritik daran von außerhalb ist unfreundlich und nicht hilfreich. Die derzeitige innerkirchliche „synodale“ Diskussion über dieses Thema erschüttert aber die Grundfesten des römisch-katholischen Selbstverständnisses von der „als Ganzes unfehlbaren Kirche“. Dies scheint nicht allen Katholiken klar zu sein.

Walter Kärcher

Tutzing

Tatsache ist, dass schon im Urchristentum (1. bis 4. Jahrhundert) der priesterliche Zölibat dem Grunde nach selbstverständlich war. Ausnahmen davon gab es nur für bereits verheiratete Männer. Nur diese Fälle werden vom Apostel Paulus im 1. Brief an Timotheus behandelt. Nach der Priesterweihe eine Ehe einzugehen, war aber ausgeschlossen, was übrigens noch heute für die orthodoxe Kirche gilt.

Nach Papst Siricius (384–399), der das zölibatäre Priesterleben bereits schriftlich fixiert hat, ist auf dem II. Laterankonzil im Jahre 1139 unter Papst Innozenz II. der Zölibat zur Pflicht bzw. zum kirchlichen Gesetz gemacht worden. Schon im 1. Korintherbrief hat der Apostel Paulus auf Probleme der Priesterehe hingewiesen. Er schreibt: „Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie es dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie es der Frau gefällt.“ Dieses Zitat reflektiert besonders die Problematik der Priesterehe – auch in der heutigen Zeit. Einerseits bedeutet Priesterehe, dass der Priester als Familienvater für seine Frau und Kinder mit all ihren Sorgen da ist. Andererseits wird erwartet, dass der Priester in seiner Berufung als Seelsorger aufgeht und durch seine Spiritualität (christuszentriert) überzeugt. Beide Lebensformen in Personalunion sind nur schwer realisierbar, eine davon oder sogar beide werden auf Dauer zu kurz kommen.

Dennoch wird die Priesterehe gegenwärtig von einigen, insbesondere vom „Synodalen Weg“ und der Aktion „Maria 2“ in Deutschland als Allheilmittel für die Probleme in der katholischen Kirche propagiert. Übersehen wird dabei, dass 1. Priesterehen wie andere Ehen auch geschieden werden können mit zum Teil heftigen Erschütterungen in der Familie und der örtlichen Pfarrgemeinde und damit verbundenen in der katholischen Kirche bisher unbekannten Problemen.

Leider stellt die evangelische Kirche entsprechende Zahlen von geschiedenen Pastoren und Pastorinnen nicht zur Verfügung. Warum nicht? Nach Schätzungen liegt die Scheidungsrate jedoch mindestens so hoch wie im Bundesdurchschnitt, nämlich bei 38,5 %. Bekannt sind aber drei Scheidungen von namhaften Bischöfinnen der evangelischen Kirche.

2. Der Zölibat beruht auf einer freiwilligen Verpflichtung des Priesters. Niemand zwingt ihn dazu. Kann er die Verpflichtung nicht einhalten, treten die üblichen Konsequenzen wie auch sonst in der Arbeitswelt ein (zum Beispiel ein Berufssoldat, der den Auslandseinsatz oder Kriegsdienst verweigert, wird entlassen; einem Journalisten, der die Tendenz seines Verlegers missachtet, wird gekündigt).

3. Sich in den letzten Jahren eine dem Zölibat ähnliche Lebensform immer mehr entwickelt: Der Anteil der Single-Haushalte beträgt in Deutschland im Durchschnitt bereits 41,8 %, in der Stadt Regensburg sogar 53,3 %. Im Jahr 2020 waren rund 46 % der ab 50-Jährigen in Deutschland Single.

4. Die Frage des Zölibats wird nicht hier in Bayern oder Deutschland entschieden. Zuständig dafür sind nicht der „Synodale Weg“ oder „Maria 2“, sondern die, die es betrifft, nämlich die katholische Weltkirche mit ihren circa 400 000 Priestern einschließlich des Papstes.

Ewald Brückl

Wolfratshausen