U-Bahn statt Tram

Peter Schlingensief: Die „Ureinwohner“ vom Olympiadorf; München 23. Mai

Ich hatte das Glück als quasi Zweitbesetzung ab 1976 drei Jahre in einem Studenten-Bungalow im Olympiadorf wohnen zu dürfen. Das Konzept des Olympiadorfs fand und finde ich auch heute noch als sehr gelungen und eigentlich richtungsweisend, wenngleich es auch unverständlicherweise nie kopiert wurde. Es hat gravierende Vorteile auch aus heutiger Sicht: Der Autoverkehr ist schlicht und ergreifend unter die Oberfläche verbannt, ins sogenannte Basement. Oben nur Fußgänger, Kinder und Radfahrer. Und noch eine geniale Idee: keine Straßenbahnen. Sondern eine U-Bahn. Wenn ich in der gleichen Ausgabe des Merkurs lesen muss, dass für die Tramnordtangente wieder eine Tramlinie in der Leopoldstraße gebaut werden soll, obwohl drunter die U-Bahn fährt, dann kommt mir doch glatt die Befürchtung, dass unsere Stadtpolitiker demnächst auch wieder eine Tram in der Neuhauser Straße fahren lassen wollen. Kürzlich war die Vision der Sonnenstraße abgebildet: Wie viel Platz wäre da ohne Tram (drunter fährt die S-Bahn), Wie viel Platz am neuen Hauptbahnhof, am Stachus, in der Frauenstraße ohne Tram! Drunter fährt überall die U-Bahn. Warum baut man keine U-Bahn unter der Fürstenrieder Straße anstelle der Tram? Warum keinen Nordring? Ja, ist teuer und dauert lange. Wäre aber zukunftsträchtig, ein starkes, nachhaltiges Konzept, hätte man ja schon vor Jahren starten können. Aber offensichtlich lernen wir nix aus der Vergangenheit, wie ein anderes Beispiel zeigt: Mit der Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf und Schnellen Brütern kämen wir gänzlich ohne russisches Gas und LNG aus USA und Katar aus. Aber ab Januar, wenn alle AKWs abgeschaltet sind, brauchen wir nicht weniger, sondern noch mehr Gas zur Stromerzeugung. Nicht sehr weitsichtig!

Helmut Stadtmüller

München