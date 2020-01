Die Frage nach dem Kleingeld

3 Leserbriefe

Wolfgang De Ponte: Wo sind all die Cent-Stücke hin?; München 29. Januar

Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ Wieder soll ein Pflock eingerammt werden, um schlussendlich das Bargeld ganz abzuschaffen. Mal von oben - Auslauf der 500€-Scheine, jetzt von unten - 1Cent und 2Cent-Münzen-Münzen. Die EU-Kommission, gesteuert von der „Better than Cash-Allicance“, dahinter verbergen sich Visa, Mastercard, die Citibank, Bill Gates und USAID, haben sicherlich nur das Beste für uns im Sinn, oder? Auch wenn die Behauptung im Raum steht, die Mehrzahl der EU-Länder wünschen diese Münzen nicht mehr, dann kann das wohl so sein, aber meine Frage lautet: Werden die Preise dann auf- oder abgerundet? Bei dem Bäcker meines Vertrauens kaufe ich oft nur halbe Brote, die dann Gramm-genau abrechnet werden. Wird auf- oder abgerundet? Bei meiner Kreditkarte erhalte ich oft 1ct als Zinsen auf mein Guthaben. Ich fürchte, es wird hier abgerundet: Kleinvieh macht auch Mist.

Den Grünenpolitiker Herrn Krischer möchte ich die Frage stellen, aus wie viel Stahl der Eiffelturm (7300 t) oder die Elbphilharmonie (18 000 t) besteht und wieviel Kupfer wohl im Flughafen BER wohl schon heute nutzlos verbaut wurden. Ich nehme an, sehr viel mehr als die von ihm beklagten 415t Kupfer. Was für eine Verschwendung! Fazit: Ich für meinen Teil werde weiterhin diese Münzen verwenden, denn dass die EU-Kommision es wagt, diese für ungültig zu erklären, dann hat das sicherlich eine Klage bis zum höchsten Gericht zur Folge.

Bernhard Mühlberg

Eching

Warum abschaffen? Es geht auch anders: In einem Laden in Amsterdam kaufte ich etwas für 1 Euro 99, zahlte aber 2 Euro, bei einem Einkauf für 9 Euro 97 nur 9 Euro 95. So geht es auch ohne Abschaffung der Cent-Münzen.

Heinrich Dartmann-Korsch

Planegg

Die Abschaffung der 1 und 2 Cent Münzen wären ein Segen, denn dann wäre es auch mit dieser blödsinnigen Preisgestaltung von x,99 oder x,98 Preisen vorbei. Diese Preisgestaltungen zeigen nur, dass man den Käufer für so doof hält, dass er nicht merkt, was das Produkt tatsächlich kostet. Nicht nur nicht in Ordnung, sondern geradezu ein Akt von Staatsterrorismus sind dagegen die globalen Bestrebungen das Bargeld abzuschaffen. Dies wird von den meisten Wirtschaftsjournalisten, auch in den Öffentlich-Rechtlichen, wie z. B. der ‚Börsenexpertin’ Anja Kohl sogar als unabwendbarer Fortschritt gefeiert. Dass mit Abschaffung des Bargelds auch jede Privatsphäre und damit ein wesentliches Grundrecht abgeschafft würde, haben in Deutschland - außer den meisten Wirtschaftsjournalisten - mehr Menschen begriffen als in anderen Ländern. Vielleicht durch die sehr schmerzhaften Lektionen zwischen 1933-45, wo sehr viele Menschen erfahren mussten, wie es ist, wenn eine Regierung nichts von den individuellen Grundrechten hält. Wie praktisch für bestimmte Regierungen, wenn Grundrechte, wie die Privatsphäre, de facto schon abgeschafft sind, wenn sie an die Macht kommen. Für bewusste Demokraten ist die Abschaffung des Bargelds ein Albtraum. Ich zahle seit den Enthüllungen von Herrn Snowden nur mit EC-Karte oder Kreditkarte, wenn es nicht anders geht. Wer die Bedeutung seiner Enthüllungen nicht verstanden hat, hat gar nichts verstanden.

Dagmar Schön

München