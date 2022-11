Bezahlbarer Wohnraum

Sascha Karowski: Stadt soll günstige Wohnungen bauen; München 21. November

Vor über 30 Jahren wurde die Wohnungsgemeinnützigkeit mit der Begründung, dass nunmehr alles der freie Markt regeln wird, aufgehoben. Die verheerenden Folgen spüren wir bis heute. Der schlimmste Missbrauch besteht darin, die Korrektur von Fehlern zu verhindern.

In letzter Zeit vergeht nicht eine Woche, in der nicht mehr oder minder bekannte Politiker das Fehlen bezahlbaren Wohnraums beanstanden und wollen gegensteuern. Leider muss man immer wieder im Nachhinein feststellen, dass trotz vom Wissen des Mangels es nie zum Handel kommt. Wenn man diesen Aussagen der Realität gegenüberstellt, ist es eine verbale Vernebelung.

In der Vergangenheit habe ich in verschiedenen Leserbriefen auf mehrere umzusetzende Lösungsmöglichkeiten für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums aufmerksam gemacht. Zum Beispiel: Mietermodernisierung, Gruppenselbsthilfe (Muskelhypothek) im Wohnungsbau (Ablaufschema von der örtlichen Analyse, Planung und Koordination bis hin zur betreuten Baudurchführung liegt vor), Ausweisung eines Entwicklungsgebietes mit dem Ziel, Sozialwohnungen zu bauen, Wahrnehmung des Bodenrechts des BauGB, Gründung einer Wohnungsgesellschaft: Arbeitgeber gründen ein betriebsverbundenes Wohnungsunternehmen mit dem Unternehmenszweck, bezahlbaren Wohnraum für Betriebsangehörige bereitzustellen. Ausweisung des Sanierungsrechts bei bebauungsfähigen Baugrundstücken mit Einfluss auf die Höhe der Bodenwerte bei gesetzlicher Sonderregelung (Wiedernutzung brachliegender Flächen), mit Erbpachtgebern Kontakt aufnehmen, Verfolgung der Zweckentfremdung bei Wohnungsleerständen (allein in Bad Tölz stehen mehr als einhundert Gebäude und Wohnungen leer; im Landkreis sind es mehrere hundert).

In der darauffolgenden Zeit habe ich versucht, mit Parteien, Stadträten und auch Genossenschaften Kontakt aufzunehmen; das war ein Schuss in den Ofen: Zusagen wurden nicht eingehalten, Gesprächstermine nicht wahrgenommen, Rückrufe nicht vorgenommen, auf Anrufbeantworter nicht reagiert. Ich habe dann aufgegeben.

Was ich den Politikern und selbst ernannten Experten vorhalte, die ständig über die Schaffung von bezahlbaren Wohnraums faseln – insbesondere in Wahlkampfzeiten, sind mangelnde Kenntnisse plus erheblicher Zeitmangel gepaart mit einem gehörigen Schuss Interessenlosigkeit bei der Verfolgung der umzusetzenden Lösungsmöglichkeiten. Es fehlt diesen Leuten die Leidenschaft, hier etwas zu erreichen.

Ich empfehle daher die Einrichtung eines Bürgerrats zu diesem Thema – wie bereits in einigen bayerischen Gemeinden praktiziert, um von der Alterspubertät wegzukommen.

Harald Zorn

Bad Tölz