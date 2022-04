Container öfters zu leeren

Sascha Karowski: Müll- Detektive für München; München 27. April

Mit Verlaub gesagt, der völlig falsche Ansatz. Die Leute bringen wunschgemäß ihr Altglas zur Sammelstelle und finden keinen Platz in den bereitgestellten Behältern. Warum und aus welchen Gründen nun auch immer, stellen sie ihr Altglas vor den Behältern ab – teils sogar nach Farbe sortiert. Und wir sprechen hier nicht von Unrat oder Restmüll, wie man auf dem Foto gut sehen kann.

Was schließen wir daraus: Entweder sind die Tonnen zu klein, zu wenige oder sie werden schlichtweg zu selten geleert. Aber nun Müll-Detektive einzustellen (und zu bezahlen), die das unterbinden sollen, treibt letztlich die Bürger nur dazu, ihr Altglas wieder im Restmüll zu entsorgen – tolle Lösung.

Harald Hufenbecher

Holzkirchen

Wenn ich mir das Bild betrachte, muss ich feststellen, dass der Flaschencontainer randvoll ist, und deshalb die Flaschen rundherum abgestellt worden sind. Vielleicht sollten die beauftragten Firmen beauftragt werden, die Container öfters zu leeren, damit die Flaschen in und nicht neben den Container platziert werden.

Nicht jeder Bürger hat die Zeit, mehrmals wöchentlich mit leeren Flaschen zu den Flaschencontainern zu gehen oder zu fahren. Weiter hatten wir früher ein- oder zweimal im Jahr eine Sperrmüllabfuhr. Dabei konnte sperriger Abfall, der nicht in eine Tonne passte, am Straßenrand deponiert werden und wurde dann abgeholt und entsorgt.

Heutzutage muss man selbst zu den Wertstoffhöfen fahren, um Sperriges entsorgen zu können, was zu mehr Verkehr und mehr Umweltbelastung führt. Ich möchte natürlich das Verhalten nicht gutheißen, aber da müsste vielleicht auch in der Familie, im Kindergarten und in der Schule ein entsprechendes Müllverhalten den Kindern beigebracht werden, damit die Kinder bereits lernen, dass Müll nicht einfach auf Straßen, Wegen, Wiesen, Wäldern und so weiter entsorgt werden darf.

Brigitte McFadden

Stockdorf