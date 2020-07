Leserbrief

Sascha Karowski:Leerstand in bester Lage; München 6. Juli

Vor Corona wurde die neue Fußgängerzone in der kompletten Sendlinger Straße als Erfolg gefeiert. Nach der Testphase wurde es fix, die Straße wurde umgestaltet und es gab Lobeshymnen von Geschäftsinhabern, Politik und Kunden. Jetzt, coronabedingt, wird weniger verkauft. Und wen macht die CSU, in Gestalt von Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner, dafür verantwortlich? Genau - die Fußgängerzone. Weil die Leute nicht mehr mit dem Auto bis vor das Geschäft fahren können, kaufen sie weniger ein. Der Leerstand am Dom (wann konnte man hier zuletzt direkt mit dem Auto anreisen?) und der Blumenladen in der Kreuzstraße (da kann man doch Autofahren und vielleicht findet man einen Parkplatz) werden gleichgesetzt mit der Sendlinger Straße. Dabei gibt es zahlreiche Studien, die belegen, dass autofreie Straßen gerade zum Bummeln, Shoppen und Verweilen einladen. Ich glaube eher, dass viele Menschen zur Zeit andere Sorgen haben als einkaufen zu gehen. Die Maskenpflicht ist das eine, das andere ist die unsichere wirtschaftliche Lage. Herrn Fischer vom Citymanagement ist hier zuzustimmen, dass die Stammstreckensperrung an Samstagen problematisch sind. Wer in der Stadt, noch dazu in der Innenstadt, mit dem Auto einen Blumenstrauß abholen muss, sollte vielleicht lieber aufs Land ziehen. Und die CSU sollte nicht immer alles für den Autoverkehr tun. Wie nämlich auf Seite eins Ihrer heutigen Zeitung zu lesen ist, ändern viele Menschen gerade ihr Mobilitätsverhalten: 26 Prozent der Befragten nutzen öfter das Fahrrad oder gehen zu Fuß, statt das Auto zu benutzen. Das sollte man unterstützen.

Petra Martin

München